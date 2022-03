Qualicorp tem lucro líquido de R$ 50,6 milhões no 4º trimestre; queda de 25,2%

A Qualicorp reportou lucro líquido de R$ 50,6 milhões no quarto trimestre de 2021, queda de 25,2% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 261 milhões, alta de 15,3% na mesma base de comparação.

A receita líquida da companhia ficou em R$ 521,5 milhões no intervalo de outubro a dezembro, acréscimo de 1,2% na comparação com igual intervalo de 2020. Já a dívida líquida, por sua vez, cresceu 109% para R$ 1,525 bilhão no trimestre, com a alavancagem medida pela dívida líquida/Ebitda em 1,45 vez, de 1,04 vez no terceiro trimestre de 2021.

O Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) teve uma variação negativa de 15,9 pontos porcentuais, para 33,8% no quarto trimestre, na base anual. Já o portfólio de adesão médico-hospitalar subiu 0,7% em relação ao quarto trimestre de 2020, com adições líquidas de 8,1 mil vidas.

“Tal crescimento foi resultado da manutenção de um forte ritmo de vendas, com adições brutas de 131,2 mil vidas no último trimestre de 2011, além da contribuição de 34,8 mil vidas decorrentes de aquisições no período, que ajudaram a compensar um patamar ainda elevado de cancelamentos no período”, resumiu a empresa, no comunicado que acompanha o balanço.

