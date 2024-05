Qualicorp registra lucro líquido de R$ 16,9 mi no 1º trimestre, alta de 1,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 21:57 Para compartilhar:

A Qualicorp registrou lucro líquido de R$ 16,9 milhões nos primeiros três meses deste ano, o que representou uma alta de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado foi de R$ 188,6 milhões no período, 10,3% inferior ao resultado registrado em igual período de 2023.

Já a receita líquida totalizou R$ 403,7 milhões, recuo anual de 11,7%. O aumento do tíquete médio compensou parcialmente a queda da base de vidas e culminou no resultado da receita, segundo a empresa.

O resultado financeiro somou uma despesa líquida de R$ 43,8 milhões no intervalo de janeiro a março, com variação negativa de 14,8% em relação ao trimestre anterior.

As despesas financeiras com empréstimos e financiamentos, líquidas das receitas com investimentos financeiros, foram de R$ 42,2 milhões no período.

“Vislumbramos ainda reduções dos juros de arrendamentos, devido a devoluções de imóveis, tal como em Outras Receitas e Despesas Financeiras”, informou a companhia.

Já a dívida líquida da Qualicorp encerrou o período em R$ 1,149 bilhão, recuo de 19% na comparação anual e de 5,8% na trimestral.

De acordo com a empresa, quase a totalidade da dívida se encontra consolidada no longo prazo, com primeira amortização programada para junho de 2024 e amortizações anuais até 2027.