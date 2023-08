Qualicorp: lucro líquido fica em R$ 13,7 Mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 19:12 Compartilhe

A Qualicorp reportou lucro líquido de R$ 13,7 milhões no segundo trimestre de 2023, queda de 72,2% ante o registrado no mesmo período do ano passado, quando totalizou R$ 49,4 milhões. No indicador ajustado, a companhia registrou lucro de R$ 14,2 milhões, resultado 72,4% menor em relação a igual intervalo de 2022.

A companhia explica, em seu release de resultados divulgado nesta segunda-feira, que o resultado se deu em função da menor receita e Ebitda, do incremento de 8,1% nas despesas financeiras líquidas em relação ao segundo trimestre de 2022 e aumento de 15,4%, na comparação trimestral, nas despesas de depreciação e amortização.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado atingiu R$ 194,8 milhões no trimestre, recuo de 16,8% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ajustada foi de 44,8%, queda de 309 pontos base. A receita líquida da Qualicorp caiu 11,1% no comparativo anual, chegando a R$ 435 milhões.

O resultado financeiro líquido representou uma despesa de R$ 56,4 milhões no segundo trimestre, com recuo de 15,7% em relação ao primeiro trimestre, quando ficou negativo em R$ 66,9 milhões, e crescimento de 8,1% sobre o mesmo período de 2022, quando tinha sido uma despesa de R$ 52,2 milhões.

Já a dívida líquida da Qualicorp foi de R$ 1,324 bilhão no encerramento de junho deste ano, caindo 6,7% na comparação com o primeiro trimestre e 11,4% em relação a um ano antes, “após um trimestre com forte geração de caixa operacional e após o pagamento dos juros semestrais de nossas debêntures”.

“Quase a totalidade da dívida se encontra consolidada e sua maior parte é de

longo prazo, com primeira amortização das debêntures programada para junho de 2024 (25% do total), e vencimento final em junho de 2027”, afirma a Qualicorp.

A alavancagem financeira da Qualicorp passou para 1,55 vez na relação dívida líquida/Ebitda ajustado, comparada com 1,59 vez no primeiro trimestre de 2023 e 1,47 vez no segundo trimestre de 2022.

