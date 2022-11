Qualicorp desaba após resultado aquém do esperado, com perspectiva “desafiadora”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/11/2022 - 13:18 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Qualicorp desabavam na bolsa paulista nesta quarta-feira, após reportar lucro líquido de 49 milhões de reais no terceiro trimestre, um recuo de 55,4% ante mesmo período do ano passado e abaixo das expectativas.

Às 11:32, os papéis caíam 11,79 %, a 7,18 reais, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, que cedia 0,6%.

“No geral, as tendências permaneceram negativas para crescimento e lucratividade”, afirmaram os analistas do Bradesco BBI Marcio Osako e Caio Rocha, em relatório a clientes, mantendo visão mais cautelosa acerca do momentum dos resultados.

“A perspectiva é desafiadora, pois os grandes aumentos de preços e a fraca demanda devido a restrições de renda devem continuar em 2023”, afirmaram os analistas, que têm recomendação “neutra” para as ações, com preço-alvo de 11 reais.

De acordo com o analista do Safra Ricardo Boiati foi um “trimestre difícil”, com cancelamentos mais altos após fortes aumentos de preços.

“Além de uma taxa de ‘churn’ (cancelamento) persistentemente alta, o crescimento da receita foi prejudicado por condições macroeconômicas desfavoráveis”, afirmou em relatório a clientes, reduzindo o preço-alvo das ações de 15,90 para 9 reais.

“Mantemos uma recomendação ‘neutra’ para a ação, pois não vemos uma tendência clara de consistente melhora no crescimento da receita daqui para frente e uma desalavancagem operacional contínua deve continuar pressionando as margens.”

(Por Paula Arend Laier)

