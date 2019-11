Qualicorp: Bruno Ferreira Blatt é o novo presidente da companhia

A Qualicorp anunciou nesta terça-feira em fato relevante que o conselho de administração aprovou por unanimidade o nome de Bruno Ferreira Blatt como novo presidente do grupo, em substituição a José Seripieri Junior, fundador da companhia.

Blatt foi um dos principais executivos da Rede D’Or São Luiz e o responsável, segundo a Qualicorp, por levar a D’Or Consultoria à condição de uma das cinco maiores corretoras de saúde do Brasil.

Também foi eleito, para a presidência do conselho, o executivo Heráclito Gomes, que presidiu a Qualicorp entre 2009 e 2012 e liderou o IPO da companhia.

Serão membros do conselho ainda Otávio de Garcia Lazcano, vice-presidente financeiro da Rede D’Or São Luiz, e Mauro Teixeira Sampaio, vice-presidente Jurídico, Compliance, M&A e Recursos Humanos da Rede D’Or São Luiz. Deixam o colegiado José Seripieri Junior, Leonardo Porciúncula Gomes Pereira e Raul Rosenthal Ladeira de Matos.

Foi concluída nesta terça a transferência de ações ON da Qualicorp adquiridas pela Rede D’OR São Luiz, transação anunciada em agosto. A Rede D’Or comprou ações que pertenciam à 831 Participações, L2 Participações FIP e José Seripieri Filho, passando a ser titular de 10% do capital social da Qualicorp. Foi fechado também um acordo de acionistas com a 831, com anuência de Seripieri. As mudanças no controle da Qualicorp estavam previstas no acordo de agosto.