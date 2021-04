Qualcomm vê receita e lucro acima das previsões

Por Stephen Nellis e Chavi Mehta

(Reuters) – A Qualcomm previu nesta quarta-feira vendas do trimestre atual e lucro ajustado acima das estimativas de Wall Street, com executivos dizendo que vêem as restrições de oferta caindo à medida que compradores de smartphones atualizam para 5G e ex-clientes da Huawei migram para chips Qualcomm.

A Qualcomm previu lucro ajustado no ponto médio de 1,65 dólar por ação e receita com ao redor 7,5 bilhões de dólares para o trimestre fiscal encerrado em junho, ante expectativas dos analistas de 1,52 dólar por ação e receita de 7,1 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv.

Para o segundo trimestre fiscal encerrado em 28 de março, a Qualcomm teve lucro ajustado de 1,90 dólar por ação e vendas de 7,93 bilhões, ante estimativas dos analistas de 1,67 dólar por ação e receita de 7,62 bilhões, mostraram os dados da Refinitiv.

A Qualcomm projeta chips, mas depende de parceiros para fabricá-los, como Taiwan Semiconductor, Samsung e Semiconductor Manufacturing.

