Qualcomm apresenta Snapdragon 865, seu novo processador de ponta

Enviado a Maui, Havaí *

A Qualcomm apresentou hoje no evento Snapdragon Summit seu novo processador de ponta para smartphones e outros dispositivos, o Snapdragon 865. Ele é o sucessor do Snapdragon 855, que hoje está nos celulares mais sofisticados de grandes fabricantes, como Samsung, LG, Xiaomi e Huawei. A empresa também apresentou dois outros chips de sua linha intermediária com suporte para 5G, o 765 e o 765G (com mais recursos para games). Os primeiros smartphones com os novos chips devem chegar ao mercado já no início do ano que vem.

Os detalhes técnicos do novo chip devem ser apresentados nesta quarta-feira (4), mas a Qualcomm adiantou hoje algumas das novidades. Segundo a empresa, o 865 tem desempenho gráfico 25% superior ao atual chip de ponta da companhia, o 855. A Qualcomm estima ainda um desempenho duas vezes melhor em aplicações que usam recursos de Inteligência Artificial, como apps de câmera e reconhecimento de objetos, por exemplo. Ainda falando em imagem, o novo chip tem capacidade de gravar vídeo com resolução 8K a uma taxa de 30 quadros por segundo, e terá suporte ainda para câmeras com resolução de até 200 Megapixels.

Mi 10 terá Snapdragon 865

A Xiaomi é uma das fabricantes que usa chips da Qualcomm, e o próximo smartphone de ponta da empresa também terá um Snapdragon. Em apresentação no Snapdragon Summit, Li Bin, cofundador da Xiaomi, afirmou que o Mi 10 virá com chip Snapdragon 865. Bin, no entanto, não deu mais detalhes sobre o aparelho.

* O jornalista viajou a Maui a convite da Qualcomm