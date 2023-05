Qualcomm prevê lucro abaixo de estimativas com vendas de smartphones fracas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 21:03 Compartilhe

Por Chavi Mehta e Jane Lanhee Lee

(Reuters) – A Qualcomm Inc QCOM.O previu nesta quarta-feira receita e lucro abaixo das estimativas de Wall Street para o terceiro trimestre do ano, citando preocupações de que a indústria de smartphones demore mais para esgotar o excesso de oferta antes que novos pedidos cheguem.

As ações da fabricante de chips caíram 4,3% nas negociações estendidas, depois que a empresa disse que sua previsão também era explicada por ventos contrários macroeconômicos e vendas globais mais fracas de aparelhos.

Embora a Qualcomm espere que as vendas de smartphones se recuperem na China no segundo semestre do ano, “não vimos evidências de recuperação significativa e não estamos incorporando melhorias em nossas premissas de planejamento”, disse o CEO Cristiano Amon a investidores durante uma teleconferência.

A empresa disse que um declínio maior do que o normal em sua previsão de receita de chips em relação ao trimestre anterior deveu-se principalmente “ao momento das compras por um cliente de aparelhos apenas com modem”.

A Qualcomm não deu o nome do cliente, mas Kinngai Chan, analista da Summit Redstone Partners, disse que era a Apple, que fabrica seu próprio processador de aplicativos.

A Apple é a maior compradora de chips de modem independentes da Qualcomm, em vez de seu principal chip principal, que inclui um modem e um processador de aplicativos.

A Qualcomm prevê uma receita de chips entre 6,9 e 7,5 bilhões de dólares.

(Reportagem de Chavi Mehta em Bengaluru e Jane Lanhee Lee em Oakland, Califórnia)

