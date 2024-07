Qualcomm amplia lucro para US$ 2,13 bilhões no 3º trimestre fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 18:13 Para compartilhar:

A Qualcomm registrou lucro líquido de US$ 2,13 bilhões no terceiro trimestre fiscal, equivalente aos três meses encerrados em junho, um salto de 18% na comparação com igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. O resultado equivale a ganho de US$ 1,88 por ação, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,92.

As receitas somaram US$ 9,39 bilhões nos três meses encerrados em junho, acima dos US$ 8,45 bilhões verificado no intervalo equivalente de 2023. Neste caso, a previsão do mercado era de US$ 9,21 bilhões.

Às 17h40 (de Brasília), a ação da Qualcomm saltava 6,39% no after hours da Nasdaq.