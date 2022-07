Qual o seu medo mais secreto, de acordo com seu signo

O maior medo de cada signo









Áries: perder alguém importante

Você realmente teme perder as pessoas que importam mais para você.

Como um ariano, é absolutamente fundamental para você ser capaz de manter suas mais próximas e queridas relações.

E isso acaba sendo bem difícil pra você – sempre – porque seu tempo está frequentemente dividido entre todas as coisas que quer fazer.

Na verdade, é bem desafiador para o ariano dedicar muito tempo para manter muitos relacionamentos.

Touro: ter a vida financeira instável

O taurino tem muito medo de ter uma vida financeira instável, o que chega a ser contraditório, já que você tem um gosto e tanto pra coisas luxuosas e caras.

De qualquer maneira, qualquer ansiedade por insegurança monetária é certamente algo que o preocupa muito.

Você sempre quer assegurar sua vida material e seus bens de modo que possa usá-los a qualquer momento que precise.

Gêmeos: tomar decisões

Você detesta quando é forçado a tomar decisões. Como um geminiano, tende a ir sempre com a manada.

Você se adapta às escolhas dos outros.

Se ajusta a qualquer direção que as outras pessoas possam ter guiado sua vida.

Mas quando se trata de realmente tomar uma decisão sozinho, você fica com muito medo de lidar com as consequências.



Câncer: deixar sua casa

Seu maior medo é ter que deixar seu lar. Você é muito territorialista e não sabe sair da sua zona de conforto quando precisa.

Seu temor mais secreto é quando você é obrigado a abandonar o lugar em que se sente seguro.

Você não tende a explorar lugares e coisas diferentes, porque o que não é familiar lhe assusta muito.

Leão: não ter atenção

Seu maior medo é quando as pessoas não dão a atenção que você precisa para se sentir valorizado.

Como leonino, você é bem egoísta e egocêntrico. Você acredita em você mesmo.

Seu nível de confiança vai até a estratosfera.

Mas você se sente mal quando não encontra pessoas que também sejam capazes de perceber o quão bom você é – ou pelo menos pensa que é.

Virgem: não ser perfeito

Você é conhecido por estabelecer padrões muito altos para você mesmo e para as pessoas à sua volta.

Como resultado, você tende a ser um bocado chato com aqueles que ficam pra trás ou gostam de levar a vida mais numa boa.

Seu maior medo é não ser capaz de atender às suas próprias expectativas de perfeição.

Libra: ficar sozinho

Para um libriano, é bem óbvio que seu medo mais secreto é acabar completamente sozinho.

Você é uma criatura extremamente social e não consegue sobreviver se ficar solitário com seus pensamentos.

Você sempre gosta de interagir com outras pessoas.

Por isso curte tanto uma festa e um barzinho.

Escorpião: ser abandonado

De todos os signos do zodíaco, você é um dos que têm a personalidade mais complexa.

Como escorpiano, você é conhecido por ser uma pessoa incrivelmente sensitiva.

Até as coisas mais simples e bobas são o suficiente para machucá-lo em um nível pessoal.

Seu maior medo é se sentir abandonado.

Você faz tudo para se manter distante e fechado, assim não dá a chance de as pessoas te abandonarem.

Sagitário: ficar preso

Você tem um medo natural de lugares fechados – a chamada claustrofobia.

Como sagitariano, você está sempre disposto para uma aventura.

Gosta de liberdade e de descobrir novas coisas, perambular pelo mundo à sua volta.

E quando você tem a impressão de ser tolhido ou preso, você simplesmente surta.

Capricórnio: falhar

Você tem o medo de falhar. Simples assim. Você sempre joga alto e aposta muito em si mesmo.

Como resultado, siua confiança já levou muita gente a esperar muito de você também.

E toda essa pressão acumulada acaba chegando ao ponto em que paralisa você e o faz temer não corresponder às suas próprias expectativas.

Aquário: não ter liberdade intelectual

Prisão intelectual é a única coisa que faz um aquariano ter medo.

Você detestaria ser colocado em uma posição em que sua inteligência é limitada ou restrita.

Como Sagitário, liberdade é importante para você – mas a liberdade que você busca não é a física, apenas, e sim a intelectual.

Peixes

Você tem medo de ser responsável por qualquer coisa. Simplesmente.

Tem uma personalidade muito frágil e tende a ceder facilmente à pressão.

Por isso você realmente não gosta de assumir responsabilidades: porque sabe que não consegue aguentar de forma efetiva.