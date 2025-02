Qual é o valor do prêmio do ‘BBB 25’ hoje?

O Big Brother Brasil 25 está em suas primeiras semanas, mas já promete o maior prêmio em dinheiro da história do reality show. Atualmente, a premiação é de R$ 2,53 milhões, mas pode chegar até R$ 3 milhões ao final do programa. A cifra pode superar os R$ 2,92 milhões pagos para Davi Brito em 2024, o maior valor já oferecido para um vencedor da atração até então.

Assim como em edições anteriores, o prêmio do BBB 25 é variável e pode aumentar ao longo do programa. Nos anos passados, no entanto, o aumento do prêmio era decidido na sorte – os eliminados rodavam uma roleta que adicionava valores aleatórios ao prêmio. Neste ano, a dinâmica é diferente e se chama Pegar ou Guardar.

A cada quinze dias, os emparedados da semana devem escolher uma dupla ou colega de confinamento – a depender do momento do jogo – para concorrer a uma chance de participar do Pegar ou Guardar. Somente quem foi escolhido pelo eliminado participa da dinâmica.

Após a eliminação, o indicado pelo eliminado deve decidir entre pegar um valor em dinheiro para si, e condenar o restante da casa a uma punição, ou somar o montante oferecido ao valor final do prêmio.

No primeiro Pegar ou Guardar, Gracyanne Barbosa e Giovanna – indicados por Arleane e Marcelo – escolheram guardar o dinheiro. Com isso, o valor do prêmio subiu para R$ 2,53 milhões.

Já na segunda dinâmica, Camilla e Thamiris – indicadas por Gracyanne Barbosa e Giovanna – escolheram pegar o dinheiro. Cada uma faturou R$ 35 mil, mas o valor do prêmio permaneceu inalterado. A dupla ainda teve de aplicar uma punição para o restante da casa – escolher um dos quartos para ser fechado por tempo indeterminado.

As duas optaram por fechar o Quarto Anos 50 e os moradores do local tiveram apenas um minuto e meio para retirar os seus pertences do lugar antes que ele fosse selado pela produção.

Quanto ganham o 2º e 3º lugares do BBB 25?

A Globo ainda não divulgou o valor do prêmio para o segundo e o terceiro lugar do BBB 25. Em 2024, esse valor foi de R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente. A premiação foi vencida por Matteus Amaral, que ficou em segundo lugar, e Isabelle Nogueira, que ficou em terceiro.

O valor do prêmio do ‘BBB’ é ajustado desde a 4ª edição, confira:

– BBB 1 ao BBB 4: O valor do prêmio era de R$ 500 mil;

– BBB 5 ao BBB 9: O reajuste levou o prêmio ao valor de R$ 1 milhão;

– BBB 10 ao BBB 22: Com acréscimo de R$ 500 mil, o valor chegou a R$ 1,5 milhão;

– BBB 23: A edição do programa passou a adotar uma dinâmica que foi somando valores ao prêmio a cada eliminação. Com isso, a vencedora Amanda Meirelles levou para casa R$ 2,88 milhões.

– BBB 24: Com uma dinâmica similar a da edição de 2023, o programa também contou com um prêmio que era aumentado ao longo do reality show. Com isso, o valor final chegou a R$ 2,92 milhões.