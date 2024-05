Qual é o valor do cachê de MC Daniel? Funkeiro revela cifra e ostenta com notas de R$ 100

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 19:21 Para compartilhar:

MC Daniel ostentou em seu Instagram na terça-feira, 21, ao publicar uma foto nos stories com bolos de dinheiro com notas de R$ 50 e R$ 100. O funkeiro aproveitou para revelar qual o cachê que tem cobrado por show, e dividiu com os seguidores quanto ele pensa que as apresentações deveriam valer.

O cantor também comemorou seu sucesso. “Poucos disseram que eu ia estourar. Contra fatos não existe argumento”, escreveu na foto com os maços de notas.

Em seguida, justificou a exibição: “Show novo está lindo! Banda, balé, duração, efeitos, blocos, estrutura, led, figurino e organização”. Então, em outro story, revelou cobrar R$ 200 mil, mas que a apresentação “vale 500 mil”.

“Extraordinário! Mais que um show, uma experiência”, concluiu o funkeiro.