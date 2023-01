Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 13:58 Compartilhe





A equipe do Ceará tem sua base definida para a estreia na temporada 2023 que ocorre no próximo domingo (15), frente ao Guarani de Juazeiro, pela rodada inaugural do Campeonato Cearense. A partida em questão está agendada para às 17h (de Brasília).

Pensando no duelo estadual, o técnico Gustavo Morínigo terá a grande maioria dos reforços contratados pelo Alvinegro à sua disposição. A exceção para essa regra fica por conta do atacante Luvannor, nome que ainda não teve seu nome devidamente publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Dentro da programação esquematizada pelo Vozão, a ideia é de fazer o último treino antes da partida neste sábado (14), em Juazeiro do Norte, que deve ser dedicados somente para ajustes finais ao compromisso de estreia.

Com isso, a escalação inicial do Ceará para atuar em caráter de visitante, no esquema 3-5-2, deve vir com Richard; Luiz Otávio, Pagnussat e David Ricardo; Igor, Richardson, Caíque Gonçalves, Jean Carlos e Danilo Barcelos; Vina e Vitor Gabriel.

