Qual a opinião dos brasileiros sobre o fim da escala 6x1?

A discussão sobre o fim da escala 6×1 — ou seja, a semana de seis dias trabalhados e apenas um de descanso — ganhou destaque especial no debate público durante os últimos meses. A popularidade da pauta vigorou com a recente elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que busca erradicar a rotina de seis dias de trabalho, sugerindo uma mudança nas dinâmicas trabalhistas.

A PEC foi apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e propõe que o regime de empregabilidade estabelecido na Constituição passe de 44 horas semanais distribuídas em até seis dias (sistema atual) para 36 horas de trabalho dispostas ao longo de quatro dias, com três de descanso.

A base da tramitação é um abaixo-assinado do VAT (Vida Além do Trabalho) – movimento que luta pelo fim das escalas de trabalho abusivas, associando problemas psicológicos e emocionais ao labor exaustivo. O líder da organização, Rick Azevedo (PSOL-RJ), é correligionário de Erika e foi eleito vereador em 2024.

O texto argumenta que o modelo atual é desumano e que a escala de quatro dias já é adotada por diversos países, com benefícios de produtividade e melhoria na vida pessoal dos funcionários. Mesmo antes de estar em pauta no Congresso, a petição pública relativa à proposta superou 1 milhão de assinaturas, o que demonstra a relevância do assunto nos interesses nacionais.

Esquerda x Direita

Um detalhe significativo sobre a discussão do projeto é a adesão de diferentes espectros políticos. Apesar de ser uma iniciativa comumente levantada por alas progressistas e de esquerda, o debate conquistou apoio de grupos associados à direita.

Uma pesquisa do Projeto Brief – realizada entre os dias 22 e 26 de novembro de 2024 por meio da plataforma internacional Swayable – entrevistou 3.122 pessoas de todo o Brasil, recrutadas por meio de redes sociais e com diferentes ideologias a fim de avaliar a opinião pública sobre o assunto. Ela concluiu que 59,4% dos participantes que se identificam como de direita aprovam a PEC do fim da escala 6×1. Após lerem mensagens de suporte à pauta, o apoio cresce ainda mais, atingindo 71,5%.

Além disso, cerca de 45% dos entrevistados que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro – símbolo da direita brasileira – alegaram se identificar mais com a esquerda ao saber que o fim da escala 6×1 é uma causa progressista. Segundo o público conservador, sua convicção política enfraquece ao perceber que representantes de direita não costumam concordar com a pauta.

Isso atestaria que a questão sobre o tempo de trabalho ultrapassa barreiras ideológicas, configurando-se como uma demanda prática e humanitária. Os principais argumentos apresentados por influenciadores e políticos de direita contra a proposta diz respeito à economia – eles acreditam que a mudança no modelo de trabalho prejudicaria os setores econômicos, que devem ser a prioridade das discussões públicas.

Entre os entrevistados posicionados à esquerda, 81,3% demonstram apoio à PEC. Após a leitura de mensagens favoráveis à proposta, esse índice sobe, atingindo 91,3%.

Apoio feminino

Um aspecto importante a ser destacado é a maior adesão das mulheres entre os apoiadores da PEC. Segundo o estudo, o suporte entre as mulheres é entre 7% e 10% maior do que entre os homens. Isso poderia significar que a pauta dialoga com demandas específicas, como a sobrecarga de trabalho e a conciliação entre a vida pessoal e profissional que toca o público feminino de forma mais categórica.

Descanso e produtividade

Enquanto diversas corporações se opõem à PEC, o senso crítico em relação às empresas é considerável. O levantamento apontou que 65,8% das pessoas acreditam que essas instituições resistem porque o modelo atual as permite explorar mais os trabalhadores e maximizar lucros.

Aliado a isso, a maioria dos entrevistados reconhece a relação entre o tempo de lazer e a capacidade de produzir. Cerca de 77,6% afirmam que mais tempo de descanso resultaria em maior produtividade no trabalho, um ponto que contraria o principal argumento de representantes da direita, que consideram a mudança prejudicial ao rendimento laboral.

Por fim, ao serem perguntados sobre o que fariam com mais um dia livre, os participantes exemplificaram o impacto que as 24 horas teriam em suas vidas pessoais. A parcela majoritária alega que dedicaria o tempo em atividades de lazer e descanso. Logo atrás, entre 12% e 15% dos envolvidos disseram que passariam mais momentos com a esposa/marido.

Nesse momento, a PEC da escala 6×1 está no início do processo de tramitação, mas já reúne o número de assinaturas necessárias para começar o processo legislativo. Quando protocolada, ela deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).