Quais são terras ‘raras’ da Ucrânia e por que Trump tem interesse neles?

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse à Reuters que está pronto para chegar a um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclua a participação dos EUA no desenvolvimento dos grandes depósitos de terras raras e outros minerais essenciais da Ucrânia.

Em 3 de fevereiro, Trump disse que queria o fornecimento de terras raras da Ucrânia para os Estados Unidos em troca do apoio financeiro à guerra de Kiev contra a Rússia.

Zelenskiy divulgou a ideia em seu “plano da vitória”, apresentado aos aliados de Kiev — entre eles, Trump — no ano passado.

Entre outras coisas, o plano propõe acordos com parceiros estrangeiros para o acesso conjunto aos estratégicos recursos da Ucrânia.

Terras raras são um grupo de 17 metais usados para fazer ímãs que transformam energia em movimento para veículos elétricos, celulares, sistemas de mísseis e outros eletrônicos. Não há substitutos viáveis.

A China, contra quem Trump ameaçou estabelecer uma guerra comercial, é o maior produtor mundial de terras raras e muitos outros minerais críticos. O Serviço Geológico dos EUA considera que há 50 minerais críticos, incluindo terras raras, níquel e lítio.

A Ucrânia tem reservas de 22 dos 34 minerais identificados pela União Europeia como críticos, de acordo com o seu Ministério da Economia. São materiais industriais e de construção, ferroligas, metais preciosos e não ferrosos e alguns elementos de terras raras. Há também quantidade importante de carvão, mas a maior parte está atualmente no território ocupado e sob controle russo.

Os metais raros e para que são usados

Conhecida como o celeiro da Europa, a Ucrânia também possui vastos recursos minerais. Alguns são essenciais para indústrias da defesa, alta tecnologia, aeroespacial e energia verde.

Segundo o Instituto de Geologia, a Ucrânia possui terras raras como lantânio e cério, usados em TVs e na iluminação; neodímio, utilizado em turbinas eólicas e baterias de veículos elétricos; e érbio e ítrio, cujas aplicações variam de energia nuclear a lasers. A União Europeia também indica que a Ucrânia tem reservas de escândio. Há confidencialidade sobre os detalhes dos dados.

Analistas de mineração e economistas dizem que a Ucrânia não tem minas comerciais operacionais de terras raras.

Zelenskiy disse à Reuters que a Ucrânia tem as maiores reservas de titânio e urânio da Europa.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, a Ucrânia também é fornecedora potencial de lítio, berílio, manganês, gálio, zircônio, grafite, apatita, fluorita e níquel.

O Serviço Geológico afirmou que a Ucrânia tem uma das maiores reservas confirmadas de lítio da Europa — cerca de 500 mil toneladas —, um elemento vital para baterias, cerâmica e vidro. As reservas de titânio estão localizadas principalmente no noroeste e centro da Ucrânia, enquanto o lítio está no centro, leste e sudeste.

As reservas de grafite, um componente-chave para baterias de veículos elétricos e reatores nucleares, representam 20% dos recursos globais. Os depósitos estão no centro e oeste do território.

Quais recursos ucranianos estão sob o controle de Kiev?

A guerra causou danos generalizados em toda a Ucrânia, e a Rússia ocupa agora cerca de um quinto de seu território.

A maior parte dos depósitos de carvão da Ucrânia, que alimentavam sua indústria siderúrgica antes da guerra, estão concentrados no leste e foram perdidos.

Cerca de 40% dos recursos metálicos da Ucrânia estão agora sob ocupação russa, de acordo com estimativas dos think-tanks ucranianos Nós Construímos a Ucrânia e Instituto Nacional de Estudos Estratégicos, com dados até o primeiro semestre de 2024.

Em janeiro, a Ucrânia fechou sua única mina de carvão coque fora da cidade de Pokrovsk, que está sob a mira das forças de Moscou.

A Rússia ocupou pelo menos dois depósitos de lítio durante a guerra: um em Donetsk e outro na região de Zaporizhzhia, no sudeste. Kiev ainda controla depósitos na região central de Kyrovohrad.

Oportunidades e desafios para a mineração na Ucrânia

Apesar de a Ucrânia ter uma força de trabalho altamente qualificada e relativamente barata, além de uma infraestrutura já desenvolvida, investidores destacam uma série de barreiras ao investimento, como processos regulatórios ineficientes e complexos e a dificuldade de acesso a dados geológicos e obtenção de terras.

Tais projetos levariam anos para serem desenvolvidos e exigiriam um robusto investimento inicial.