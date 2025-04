Quais são as regras para roupas no funeral do papa Francisco?

Entre os diversos ritos seguidos no funeral do papa Francisco, neste sábado, 26, no Vaticano, estão as regras de vestimenta. Os protocolos para autoridades e chefes de Estado são estabelecidos pelo manual da Santa Sé.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, todos os homens devem vestir um terno escuro com uma gravata preta longa e um botão da mesma cor na lapela esquerda do paletó. Já as mulheres têm de usar um vestido preto, possivelmente longo, da mesma cor das luvas e do véu na cabeça. Apenas um acessório é permitido: um colar de pérolas.

O manual do Vaticano para a cerimônia define ainda o posicionamento dos líderes:

– a primeira fila é reservada para a delegação da Itália, nação da qual cada papa é primaz, e para a comitiva da Argentina, o país de origem de Francisco.

– a próxima fila é dedicada aos soberanos católicos e o grão-mestre da Ordem de Malta, seguidos dos soberanos não católicos e dos que estão na linha de sucessão.

– a fila seguinte é reservada aos chefes de Estado, posicionados de acordo com a ordem alfabética dos países, tendo como base o idioma francês, língua da diplomacia.

– autoridades civis ficam sentadas no lado direito do caixão, de frente para a basílica.

– cardeais ficam todos alinhados em frente à entrada da basílica.

Cerca de 50 chefes de Estado participam do funeral. Entre eles, estão o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Argentina (terra natal de Francisco), Javier Milei, e de dez monarcas.

Após a cerimônia na Praça de São Pedro, o caixão partirá em cortejo fúnebre por um percurso de 5,5 km até a Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior).

Francisco será, então, sepultado, conforme a sua vontade, nessa basílica, fora do Vaticano, porque era onde ele costumava orar em Roma. O último papa a ser sepultado fora do Vaticano foi Leão XIII, que morreu em 1903.

Cortejo passará por lugares icônicos de Roma

Ao término do funeral, o cortejo passará pela galeria Pasa, seguirá pelo Corso Vittorio Emanuele e chegará à Piazza Venezia, onde girará para os Fóruns Imperiais.

Depois, seguirá pela via Labicana e via Merulana, tendo ao fundo a basílica de São João de Latrão, até chegar à praça de Santa Maria Maior. O carro não passará pela Via della Conciliazione, principal rua de acesso ao Vaticano.

O carro terá o caixão visível durante a procissão, e viajará pelas ruas do centro, em parte refazendo a antiga Via Papalis, o trajeto que os papas percorriam em cortejo após a eleição e consagração em São Pedro até a basílica de São João de Latrão, sede da cátedra episcopal de Roma. Ao longo do percurso, o corpo do papa Francisco passará por locais simbólicos como o Coliseu, que recebe a tradicional celebração da Via Sacra na Sexta-feira Santa.

Por motivos de segurança, as ruas envolvidas foram fechadas ao tráfego e são vigiadas rigorosamente. Os carros estacionados foram removidos e barreiras instaladas. Um pequeno cortejo de carros com alguns cardeais acompanhará o veículo fúnebre.