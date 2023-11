Quais são as exigências de Paul McCartney para seus shows no Brasil? Veja lista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2023 - 16:08 Para compartilhar:

O ex-Beatle Paul McCartney chega no fim deste mês ao Brasil para começar uma série de shows da sua nova turnê Got Back. Segundo as produtoras Bonus Track e 30e, sua lista de exigências para suas apresentações é considerada tranquila, mas envolve até os móveis no camarim.

Vegetariano, McCartney defende causas animais e ambientais há décadas e algumas de suas exigências têm a ver exatamente com essa filosofia. Em 2017, por exemplo, ele procurou um chef especializado em comida vegetariana para ficar à sua disposição 24 horas por dia no Brasil. Atualmente, Paul tem um profissional que já viaja com ele.

Para os organizadores, o músico segue tradições há um tempo, sem grandes surpresas ou dificuldades.

O que Paul exige para os seus shows?

– Móveis: Paul pede que nenhum dos móveis seja de couro animal ou tenha tecido ou estampa que simulem pele animal. Ele prefere mobiliário de tons neutros, mas não brancos;

– Plantas: o músico pede plantas verdes “cheias” no camarim, além de gérberas coloridas;

– Objetos: são solicitadas 25 toalhas de mão pretas;

– Alimentação: Paul tem um chef próprio, que cozinha para o músico. Mas em cada cidade, dois profissionais locais são contratados: um cozinheiro especializado em comida vegetariana, que oferece suporte ao chef; e um especialista para comprar alimentos frescos.

A passagem de Paul pelo Brasil começa no próximo dia 30, em Brasília, e vai até o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro. Confira as datas:

30/11 – Brasília, DF – Arena BRB Mané Garrincha

03/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV (ESGOTADO)

04/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV

07/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO)

09/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO)

10/12 – São Paulo, SP – Allianz Parque (ESGOTADO)

13/12 – Curitiba, PR – Estádio Couto Pereira (ESGOTADO)

16/12 – Rio de Janeiro, RJ – Maracanã (ESGOTADO)





Encontrou algum erro

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias