Quais os próximos passos de João Fonseca no circuito e onde ele vai jogar os torneios

Após encantar o mundo do tênis no Aberto da Austrália, João Fonseca deve definir nos próximos dias como será seu calendário no circuito profissional, a partir de agora com o status de integrar o almejado Top 100 do ranking da ATP. O brasileiro já está confirmado no Torneio de Buenos Aires, deve garantir sua vaga no Rio Open e representará o Brasil na Copa Davis, no início de fevereiro.

Antes de estrear no primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne, o plano de Fonseca e sua equipe era disputar um torneio Challenger, abaixo das competições de nível ATP, na França. A escolha é estratégica. Em solo francês, ele já se prepararia para defender o Brasil na Copa Davis.

Entre os dias 1 e 2 de fevereiro, a equipe brasileira enfrentará justamente a França, fora de casa, no Palais des Sports Jean Ros, na cidade de Orleans, pela primeira rodada da fase classificatória. Fonseca está na lista de convocados e deve ser a grande aposta do Brasil para tentar surpreender os anfitriões.

Depois da Davis, o caminho de Fonseca será o saibro. Ele já está confirmado na chave principal do Torneio de Buenos Aires, de nível ATP 250. A competição na capital argentina será disputada entre os dias 10 e 16 de fevereiro, uma semana antes do Rio Open, competição de nível ATP 500, de maior prestígio e dificuldade.

Fonseca deve ser confirmado pelos organizadores do Rio Open na semana que vem. Ele pode receber um dos convites do torneio, assim como aconteceu com o Torneio de Buenos Aires. O brasileiro dará um salto no ranking ao fim do Aberto da Austrália, passando do 112º lugar para algo entre 90º e 98º. Mas isso não será suficiente para entrar diretamente na chave do Rio Open, daí a necessidade do chamado “wild card”.

A partir daí, o calendário do Fonseca deve se tornar mais imprevisível, seguindo a estratégia da sua equipe, que vem dosando as participações do brasileiro nas grandes competições enquanto o tenista ganha em preparo físico e técnico para enfrentar os melhores do mundo.

Mas é certo que o tenista de apenas 18 anos estará nas duas principais competições de março: os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, ambos disputados nos Estados Unidos, um na sequência do outro.