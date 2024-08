Quais modalidades o Brasil ainda tem chances de medalha?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 0:41 Para compartilhar:

O Brasil encerrou a segunda-feira (5) conquistando mais 3 medalhas. Ouro com a Rebeca Andrade, prata com a Tatiana Weston-Webb e bronze com o Gabriel Medina. Agora, o país totaliza duas medalhas de ouro, cinco pratas e seis bronzes.

Antes dos Jogos, o Comitê Olímpico Brasileiro falava em superar as 21 medalhas de Tóquio-2020, o recorde histórico. Ainda assim, as 13 medalhas já garantidas em Paris em 10 dias, três a mais que no Japão há três anos, no mesmo período de competições, pode frustrar a expectativa do COB (e dos brasileiros).

Confira as modalidades em que o Brasil ainda pode conquistar medalha:

Dois nomes são grandes favoritos a estarem no pódio em Paris: Alisson Santos, o Piu, e Isaquiaz Queiroz. Terceiro do mundo nos 400 metros com barreira, Piu se classificou sem dificuldades para as semifinais da modalidade, que será disputada na quarta-feira (7). Outro nome é Isaquias Queiroz, que inicia a participação na canoagem de velocidade nesta terça-feira (6). O canoista vai competir em duas provas: C1 1000m (individual) e C2 500m (ao lado de Jacky Godmann). Se “medalhar” em ambas, vai igualar-se a Rebeca no topo da lista.

No skate park masculino temos Augusto Akio, favorito ao pódio, além de Luigi Cini, Giovanni Vianna e Pedro Barros com chances de chegar lá. Não descartando a possibilidade de outros nomes, como Pâmela Rosa, Raicca Ventura e Kelvin Hoefler.

Na praia, a dupla Duda e Ana Patrícia atropelam japonesas e avançaram às quartas sem perder nenhum set. No masculino, Evandro e Arthur buscam uma vaga nas semifinais nesta terça-feira (6) contra os suecos Ahman e Ellvig. No vôlei de quadra, o Brasil pode chegar ao pódio no feminino. Também nesta terça, a seleção enfrentará a República Dominicana, que se classificou como uma das melhores terceiras colocadas.

Ana Marcela Cunha é outro nome com chances para trazer a medalha de ouro para o Brasil. Campeã olímpica da maratona aquática, no Japão, a atleta volta a lutar pelo pódio no próximo dia 8. Assim como Ana, Viviane Jungblut também disputa medalha nos 10 km em águas abertas. Já no masculino, Guilherme Costa representa o Brasil na maratona aquática.

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica vem de um bom momento e também pode conquistar medalha. A equipe soma conquistas em Copas do Mundo e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. A equipe ficou em quarto lugar no mundial de 2023 e tem possibilidade de conquistar um bom resultado em Paris 2024.

O Brasil tem algumas possibilidades de medalha no taekwondo. As principais delas são Caroline Santos, a ‘Juma’, e Maria Clara Pacheco. Assim como no futebol feminino. Depois de uma primeira fase turbulenta, as brasileiras passaram pelas francesas nas quartas de final e enfrentam as espanholas nesta quarta-feira em busca de uma vaga na final.

Outra modalidade que entra em quadra hoje é o handebol feminino. Diante da Noruega, o Brasil tenta se garantir entre as semifinalistas.