Quais documentos necessários para declaração do Imposto de Renda?

Quais são os documentos necessários para fazer a declaração do Imposto de Renda? O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 à Receita Federal só deve ter início no dia 15 de março. Mas, quem quiser se adiantar para aquela que é uma das partes mais trabalhosas do acerto com o Leão, pode usar a lista que preparamos para te ajudar nesta missão.

Para realizar a declaração, é fundamental ter alguns documentos à disposição. Eles não devem ser enviados junto com a declaração, mas é essencial possuir comprovação de todas as informações fornecidas, caso a Receita Federal solicite.

É recomendado manter os documentos arquivados por até cinco anos. O programa para preencher a declaração estará disponível para download a partir de 15 de março.

Como o prazo para entrega dos informes de rendimento pelas fontes pagadoras é o último dia útil de fevereiro (que neste ano cai no dia 29 de fevereiro, por ser um ano bissexto), pode ser que o contribuinte ainda não tenha acesso a alguns destes documentos. Mas já é possível ir juntando os principais. Veja:

Documentos Gerais

Documento de identificação: RG, CPF e, se aplicável, o número do título de eleitor. Para o CPF, é importante ter a sequência tanto própria quanto a de todos os dependentes. Se houver números desconhecidos, é possível consultar no site da Receita Federal;

Comprovante de rendimentos: Informe de Rendimentos fornecido por todas as fontes pagadoras, como empregadores, instituições financeiras e empresas onde houve prestação de serviços como autônomo, entre outros. Esse documento engloba informações sobre os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, além de eventuais retenções na fonte;

Comprovantes de pagamentos e despesas dedutíveis: Documentos que atestem despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, previdência privada e pensão alimentícia;

Comprovantes de aluguel: Os pagamentos e recebimentos de aluguéis devem ser registrados na declaração. O documento é emitido pela imobiliária responsável ou pelos recibos dos depósitos bancários;

Informações sobre bens e direitos: Documentos que confirmem a posse de bens, como imóveis, veículos, investimentos, entre outros.

Isso inclui escrituras, contratos de compra e venda, extratos bancários e informes de rendimentos de investimentos;

Documentação de atividades rurais: Se houver atividade rural, é necessário reunir documentos que comprovem a receita bruta anual, despesas relacionadas à atividade, entre outros documentos específicos;

Informações sobre dependentes: Caso haja dependentes, é imprescindível reunir os documentos de identificação deles, além deinformações sobre rendimentos e despesas como educação e saúde;

Declarações anteriores: É importante ter em mãos as declarações de imposto de renda dos anos anteriores, especialmente se houver dados a serem transferidos para a declaração atual.

