Quais deputados apoiaram a urgência do PL da anistia na Câmara

Protocolado nesta segunda-feira, 14, pelo PL de Jair Bolsonaro, o pedido para que o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro tramite em urgência na Câmara dos Deputados teve 262 assinaturas.

Entre os apoiadores da aceleração da tramitação, há destaque para deputados de partidos da base do governo Lula (PT), como União Brasil, Republicanos, PSD, MDB e PP.

O requerimento é a forma encontrada por lideranças da direita radical para driblar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que resiste levar o PL da Anistia à votação. O protocolo de urgência impõe o prazo de 45 dias para a deliberação da matéria na Casa.

Apesar de ser uma pauta liderada pelo campo bolsonarista, o pedido reuniu parlamentares de diferentes legendas políticas. Após o PL, o União Brasil concedeu 40 assinaturas, seguido por PP, com 35. O PSD tem 32 apoios, seguido por Republicanos e MDB, com 28 e 20 assinaturas, respectivamente.

Veja lista completa:

1- Dep. Sóstenes Cavalcante (PL/RJ) – LÍDER do PL

2- Dep. Raimundo Santos (PSD/PA)

3- Dep. Maurício Carvalho (UNIÃO/RO)

4- Dep. Carla Dickson (UNIÃO/RN)

5- Dep. Reinhold Stephanes (PSD/PR)

6- Dep. Adriana Ventura (NOVO/SP)

7- Dep. Capitão Alden (PL/BA)

8- Dep. Pastor Eurico (PL/PE)

9- Dep. Greyce Elias (AVANTE/MG)

10- Dep. Coronel Fernanda (PL/MT)

11- Dep. Ricardo Salles (NOVO/SP)

12- Dep. Osmar Terra (MDB/RS)

13- Dep. Roberta Roma (PL/BA)

14- Dep. Ismael (PSD/SC)

15- Dep. Missionário José Olimpio (PL/SP)16 Dep. Roberto Monteiro Pai (PL/RJ)

17- Dep. General Girão (PL/RN)

18- Dep. Gilson Marques (NOVO/SC)

19- Dep. General Pazuello (PL/RJ)

20- Dep. Coronel Ulysses (UNIÃO/AC)

21- Dep. Joaquim Passarinho (PL/PA)

22- Dep. Dr. Ismael Alexandrino (PSD/GO)

23- Dep. Glaustin da Fokus (PODE/GO)

24- Dep. Pr. Marco Feliciano (PL/SP)

25- Dep. Sargento Fahur (PSD/PR)

26- Dep. Franciane Bayer (REPUBLIC/RS)

27- Dep. Gustavo Gayer (PL/GO)

28- Dep. Simone Marquetto (MDB/SP)

29- Dep. Marcelo Álvaro Antônio (PL/MG)

30- Dep. Carlos Jordy (PL/RJ)

31- Dep. Zé Trovão (PL/SC)

32- Dep. Daniel Agrobom (PL/GO)

33- Dep. Pastor Diniz (UNIÃO/RR)

34- Dep. Delegado Palumbo (MDB/SP)

35- Dep. Bia Kicis (PL/DF)

36- Dep. Luiz Lima (PL/RJ)

37- Dep. Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP)

38- Dep. Jefferson Campos (PL/SP)

39- Dep. Gutemberg Reis (MDB/RJ)

40- Dep. Mauricio Marcon (PODE/RS)

41- Dep. Rosana Valle (PL/SP)

42- Dep. Dr. Frederico (PRD/MG)

43- Dep. Delegado Caveira (PL/PA)

44- Dep. Gilberto Nascimento (PSD/SP)

45- Dep. Helio Lopes (PL/RJ)

46- Dep. Chris Tonietto (PL/RJ)

47- Dep. Diego Garcia (REPUBLIC/PR)

48- Dep. Lafayette de Andrada (REPUBLIC/MG)

49- Dep. Felipe Francischini (UNIÃO/PR)

50- Dep. Coronel Assis (UNIÃO/MT)

51- Dep. Ricardo Barros (PP/PR)

52- Dep. Magda Mofatto (PRD/GO)

53- Dep. Pedro Lupion (PP/PR)

54- Dep. Marcel van Hattem (NOVO/RS)

55- Dep. André Ferreira (PL/PE)

56- Dep. Marcelo Moraes (PL/RS)

57- Dep. Coronel Meira (PL/PE)

58- Dep. Eros Biondini (PL/MG)

59- Dep. Sanderson (PL/RS)

60- Dep. Filipe Martins (PL/TO)

61- Dep. Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL)

62- Dep. Sargento Gonçalves (PL/RN)

63- Dep. Capitão Augusto (PL/SP)

64- Dep. Cabo Gilberto Silva (PL/PB)

65- Dep. Gisela Simona (UNIÃO/MT)

66- Dep. Giacobo (PL/PR)

67- Dep. Nelson Barbudo (PL/MT)

68- Dep. Rodolfo Nogueira (PL/MS)

69- Dep. Soraya Santos (PL/RJ)

70- Dep. Silvia Waiãpi (PL/AP)

71- Dep. Bibo Nunes (PL/RS)

72- Dep. Dr. Zacharias Calil (UNIÃO/GO)

73- Dep. Rodrigo da Zaeli (PL/MT)

74- Dep. Vermelho (PL/PR)

75- Dep. Filipe Barros (PL/PR)

76- Dep. Stefano Aguiar (PSD/MG)

77- Dep. Delegado Éder Mauro (PL/PA)

78- Dep. Mendonça Filho (UNIÃO/PE)

79- Dep. Wellington Roberto (PL/PB)

80- Dep. Altineu Côrtes (PL/RJ)

81- Dep. Nicoletti (UNIÃO/RR)

82- Dep. Zucco (PL/RS) – LÍDER

83- Dep. Any Ortiz (CIDADANIA/RS)

84- Dep. Carla Zambelli (PL/SP)

85- Dep. Fernando Rodolfo (PL/PE)

86- Dep. Luiz Gastão (PSD/CE)

87- Dep. Rosangela Moro (UNIÃO/SP)

88- Dep. Ricardo Guidi (PL/SC)

89- Dep. Amaro Neto (REPUBLIC/ES)

90- Dep. Thiago Flores (REPUBLIC/RO)

91- Dep. Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE)

92- Dep. Cristiane Lopes (UNIÃO/RO)

93- Dep. Pedro Westphalen (PP/RS)

94- Dep. Otoni de Paula (MDB/RJ)

95- Dep. Dayany Bittencourt (UNIÃO/CE)

96- Dep. Vinicius Carvalho (REPUBLIC/SP)

97- Dep. Luciano Alves (PSD/PR)

98- Dep. Lincoln Portela (PL/MG)

99- Dep. Pezenti (MDB/SC)

100- Dep. Clarissa Tércio (PP/PE)

101- Dep. Geovania de Sá (PSDB/SC)

102- Dep. Daniela Reinehr (PL/SC)

103- Dep. Zé Vitor (PL/MG)

104- Dep. André Fernandes (PL/CE)

105- Dep. Mario Frias (PL/SP)

106- Dep. Silas Câmara (REPUBLIC/AM)

107- Dep. Capitão Alberto Neto (PL/AM)

108- Dep. Domingos Sávio (PL/MG)

109- Dep. Caroline de Toni (PL/SC)

110- Dep. Mauricio do Vôlei (PL/MG)

111- Dep. Paulo Freire Costa (PL/SP)

112- Dep. Julio Cesar Ribeiro (REPUBLIC/DF)

113- Dep. Luiz Philippe de Orleans e Bra (PL/SP)

114- Dep. Delegado Ramagem (PL/RJ)

115- Dep. Emidinho Madeira (PL/MG)

116- Dep. Marcio Alvino (PL/SP)

117- Dep. Hugo Leal (PSD/RJ) 118 Dep. Olival Marques (MDB/PA)

119- Dep. Evair Vieira de Melo (PP/ES)

120- Dep. Luis Carlos Gomes (REPUBLIC/RJ)

121- Dep. Dr. Jaziel (PL/CE)

122- Dep. Miguel Lombardi (PL/SP)

123- Dep. Dr. Fernando Máximo (UNIÃO/RO)

124- Dep. Ossesio Silva (REPUBLIC/PE)

125- Dep. Maria Rosas (REPUBLIC/SP)

126- Dep. Gilvan da Federal (PL/ES)

127- Dep. Coronel Chrisóstomo (PL/RO)

128- Dep. Allan Garcês (PP/MA)

129- Dep. José Medeiros (PL/MT)

130- Dep. Junio Amaral (PL/MG)

131- Dep. Messias Donato (REPUBLIC/ES)

132- Dep. Sargento Portugal (PODE/RJ)

133- Dep. Eli Borges (PL/TO)

134- Dep. Adilson Barroso (PL/SP)

135- Dep. Dr. Luiz Ovando (PP/MS)

136- Dep. Marcos Pollon (PL/MS)

137- Dep. Nikolas Ferreira (PL/MG)

138- Dep. Alberto Fraga (PL/DF)

139- Dep. Julia Zanatta (PL/SC)

140- Dep. Dilceu Sperafico (PP/PR)

141- Dep. Professor Alcides (PL/GO)

142- Dep. Rosângela Reis (PL/MG)

143- Dep. Icaro de Valmir (PL/SE)

144- Dep. Silvia Cristina (PP/RO)

145- Dep. Daniel Freitas (PL/SC)

146- Dep. Giovani Cherini (PL/RS)

147- Dep. Rodrigo Estacho (PSD/PR)

148- Dep. Delegada Ione (AVANTE/MG)

149- Dep. Junior Lourenço (PL/MA)

150- Dep. Rafael Simoes (UNIÃO/MG)

151- Dep. Delegado Marcelo Freitas (UNIÃO/MG)

152- Dep. Kim Kataguiri (UNIÃO/SP)

153- Dep. David Soares (UNIÃO/SP)

154- Dep. Dani Cunha (UNIÃO/RJ)

155- Dep. Padovani (UNIÃO/PR)

156- Dep. Alceu Moreira (MDB/RS)

157- Dep. Marussa Boldrin (MDB/GO)

158- Dep. Luiz Carlos Motta (PL/SP)

159- Dep. Danilo Forte (UNIÃO/CE)

160- Dep. Luiz Fernando Vampiro (MDB/SC)

161- Dep. Célio Silveira (MDB/GO)

162- Dep. José Nelto (UNIÃO/GO)

163- Dep. Átila Lira (PP/PI)

164- Dep. Jeferson Rodrigues (REPUBLIC/GO)

165- Dep. Cobalchini (MDB/SC)

166- Dep. Luisa Canziani (PSD/PR)

167- Dep. Afonso Hamm (PP/RS)

168- Dep. Julio Arcoverde (PP/PI)

169- Dep. Tião Medeiros (PP/PR)

170- Dep. Da Vitoria (PP/ES)

171- Dep. Lucio Mosquini (MDB/RO)

172- Dep. Doutor Luizinho (PP/RJ)

173- Dep. Julio Lopes (PP/RJ)

174- Dep. Pinheirinho (PP/MG)

175- Dep. Ana Paula Leão (PP/MG)

176- Dep. Delegado Fabio Costa (PP/AL)

177- Dep. Claudio Cajado (PP/BA)

178- Dep. Matheus Noronha (PL/CE)

179- Dep. Vicentinho Júnior (PP/TO)

180- Dep. Cezinha de Madureira (PSD/SP)

181- Dep. Vinicius Gurgel (PL/AP)

182- Dep. Delegado Bruno Lima (PP/SP)

183- Dep. Mauricio Neves (PP/SP)

184- Dep. Fred Linhares (REPUBLIC/DF)

185- Dep. Covatti Filho (PP/RS)

186- Dep. Thiago de Joaldo (PP/SE)

187- Dep. Sonize Barbosa (PL/AP)

188- Dep. Daniel Trzeciak (PSDB/RS) – Fdr PSDB-CIDADANIA

189- Dep. Delegado da Cunha (PP/SP)

190- Dep. Silvye Alves (UNIÃO/GO) 191 Dep. Tiririca (PL/SP)

192- Dep. Moses Rodrigues (UNIÃO/CE)

193- Dep. Lula da Fonte (PP/PE)

194- Dep. Eduardo da Fonte (PP/PE)

195- Dep. Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO/TO)

196- Dep. Ronaldo Nogueira (REPUBLIC/RS)

197- Dep. Alex Santana (REPUBLIC/BA)

198- Dep. Dr. Victor Linhalis (PODE/ES)

199- Dep. Ribamar Silva (PSD/SP)

200- Dep. Sergio Souza (MDB/PR)

201- Dep. Beto Pereira (PSDB/MS) – Fdr PSDB-CIDADANIA

202- Dep. Diego Andrade (PSD/MG)

203- Dep. Lucas Redecker (PSDB/RS)

204- Dep. Josivaldo Jp (PSD/MA)

205- Dep. Leur Lomanto Júnior (UNIÃO/BA)

206- Dep. Eduardo Velloso (UNIÃO/AC)

207- Dep. Rafael Prudente (MDB/DF)

208- Dep. Luiz Carlos Hauly (PODE/PR)

209- Dep. AJ Albuquerque (PP/CE)

210- Pedro Aihara (PRD/MG)

211- Dep. Marcelo Crivella (REPUBLIC/RJ)

212- Dep. Roberto Duarte (REPUBLIC/AC)

213- Dep. João Leão (PP/BA)

214- Dep. Duda Ramos (MDB/RR)

215- Dep. Hercílio Coelho Diniz (MDB/MG)

216- Dep. Gabriel Mota (REPUBLIC/RR)

217- Dep. Defensor Stélio Dener (REPUBLIC/RR)

218- Dep. Albuquerque (REPUBLIC/RR)

219- Dep. Igor Timo (PSD/MG)

220- Dep. Pastor Gil (PL/MA)

221- Dep. Lebrão (UNIÃO/RO)

222- Dep. Zé Haroldo Cathedral (PSD/RR) 223 Dep. Marangoni (UNIÃO/SP)

224- Dep. Alexandre Guimarães (MDB/TO)

225- Dep. Juarez Costa (MDB/MT)

226- Dep. Jorge Goetten (REPUBLIC/SC)

227- Dep. Mersinho Lucena (PP/PB)

228- Dep. Bebeto (PP/RJ)

229- Dep. Danrlei de Deus Hinterholz (PSD/RS)

230- Dep. Detinha (PL/MA)

231- Dep. Fausto Santos Jr. (UNIÃO/AM)

232- Dep. Paulo Litro (PSD/PR)

233- Dep. Geraldo Mendes (UNIÃO/PR)

234- Dep. Nely Aquino (PODE/MG)

235- Dep. Zezinho Barbary (PP/AC)

236- Dep. Luiz Nishimori (PSD/PR)

237- Dep. Nitinho (PSD/SE)

238- Dep. Luiz Carlos Busato (UNIÃO/RS)

239- Dep. Fabio Schiochet (UNIÃO/SC)

240- Dep. Renata Abreu (PODE/SP)

241- Dep. Pastor Sargento Isidório (AVANTE/BA)

242- Dep. Adriano do Baldy (PP/GO)

243- Dep. Murillo Gouvea (UNIÃO/RJ)

244- Dep. Misael Varella (PSD/MG)

245- Dep. Fábio Teruel (MDB/SP)

246- Dep. Aluisio Mendes (REPUBLIC/MA)

247- Dep. José Rocha (UNIÃO/BA)

248- Dep. Celso Russomanno (REPUBLIC/SP)

249- Dep. Benes Leocádio (UNIÃO/RN)

250- Dep. Bruno Ganem (PODE/SP)

251- Dep. Ely Santos (REPUBLIC/SP)

252- Dep. Arnaldo Jardim (CIDADANIA/SP)

253- Dep. Antonio Andrade (REPUBLIC/TO)

254- Dep. Alex Manente (CIDADANIA/SP) – Fdr PSDB-CIDADANIA

255- Dep. Paulo Azi (UNIÃO/BA)

256- Dep. Josimar Maranhãozinho (PL/MA)

257- Dep. Bruno Farias (AVANTE/MG)

258- Dep. Zé Adriano (PP/AC)

259- Dep. Márcio Marinho (REPUBLIC/BA)

260- Dep. Katia Dias (REPUBLIC/MG)

261- Dep. João Carlos Bacelar (PL/BA)

262- Dep. Gilson Daniel (PODE/ES)

263- Dep. Douglas Viegas (UNIÃO/SP)

264- Dep. Beto Richa (PSDB/PR) – Fdr PSDB-CIDADANIA