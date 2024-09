Quaest: Ricardo Nunes tem 24%, Boulos, 23%, e Pablo Marçal, 20%

Larissa Pereirai Larissa Pereira - https://istoe.com.br/author/larissa/ 18/09/2024 - 7:22 Para compartilhar:

A nova pesquisa Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira, 18, mostra o candidato a prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) com 24% das intenções de voto. Guilherme Boulos (PSOL) tem 23% e Pablo Marçal 20%. Pela margem de erro, que é de 3%, os três estão tecnicamente empatados.

Já José Luiz Datena (PSDB) tem 10% e está tecnicamente empatado com Tabata Amaral com 7%. Marina Helena (NOVO) tem 2%. Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) ficaram com 0%. Altino Prazeres (PSTU) não pontuou.

Em relação à última pesquisa, Marçal oscilou 3 pontos para baixo (dentro da margem de erro) e Boulos, dois pontos para cima. Nunes manteve sua pontuação. Datena oscilou 3 pontos para cima e Tabata 1 ponto para baixo. Já Bebeto que teve 1% na pesquisa anterior oscilou um ponto.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00281/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95%.