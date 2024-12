Quaest: mercado aprova cortes que afetam militares no pacote fiscal; isenção do IR desagrada

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 04/12/2024 - 7:02 Para compartilhar:

O pacote fiscal de R$ 71,9 bilhões anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi recebido com sinal amarelo pelo mercado financeiro, mas há uma unanimidade entre as medidas propostas: os cortes no que o governo Lula (PT) avalia serem privilégios recebidos por militares.

Em uma pesquisa Quaest feita com gestores, economistas, traders e analistas de fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde estão os principais centros financeiros do país, 99% dos entrevistados se disseram favoráveis ao fim da “morte ficta” — a garantia de pensão vitalícia a herdeiros de militares expulsos — e da transferência de pensões militares.

Além disso, 98% aprovaram o estabelecimento de uma idade mínima (55 anos) para reserva remunerada dos servidores das Forças Armadas. Como o site IstoÉ reportou e a Marinha explicitou em um vídeo provocativo, os fardados não foram receptivos aos cortes que podem afetá-los.

Já o mercado se animou ainda com as iniciativas de restrição do crescimento das emendas parlamentares (96%) e dos “supersalários” (95%). No geral, 85% consideram as medidas de pente fino sugeridas pela Fazenda favoráveis ao cumprimento do arcabouço fiscal.

Só isenção do IR desagrada

No pacote de Haddad, a única proposta majoritariamente reprovada foi a isenção do imposto de renda para a população que ganha até R$ 5 mil mensais, com 85% de avaliação negativa. Neste caso, a própria classe política colocou um freio na ideia e deve adiar sua discussão no Legislativo.

A Quaest fez 105 entrevistas virtuais com fundos de investimento entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.