Quaest em SP: Nunes venceria Boulos e Marçal em eventual segundo turno

Da Redação 18/09/2024 - 8:36

A pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 18, mostra que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ganharia de Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) em um eventual segundo turno pela Prefeitura de São Paulo.

Em um outro possível cenário, Boulos e Marçal aparecem empatados tecnicamente no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais. Porém o psolista permanece numericamente a frente do empresário, com 42% e 36%, respectivamente.

O levantamento é o primeiro realizado após a cadeirada dada pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal durante o debate da TV Cultura, no dia 15 de setembro.

Veja os cenários:

Ricardo Nunes x Guilherme Boulos

Nunes: 46% (era 48%);

Boulos: 35% (era 33%);

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 13% (era 13%);

Indecisos: 6% (era 6%).

Ricardo Nunes x Pablo Marçal

Nunes: 47% (era 50%);

Marçal: 27% (era 30%);

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 20% (era 15%);

Indecisos: 6% (era 5%).

Guilherme Boulos x Pablo Marçal

Boulos: 42% (era 40%);

Marçal: 36% (era 39%);

Nulo, branco ou não votaria em nenhum: 17% (era 16%);

Indecisos: 5% (era 5%).

A pesquisa Quaest, encomendada pela TV Globo, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-00281/2024, e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 15 e 17 de setembro. O nível de confiança é de 95%.