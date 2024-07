Quaest: Datena é o candidato com maior rejeição, seguido por Boulos e Nunes

Carlos Eduardo Vasconcellosi Carlos Eduardo Vasconcellos https://istoe.com.br/autor/carlos-eduardo-vasconcellos/ 30/07/2024 - 7:16 Para compartilhar:

O apresentador José luiz Datena (PSDB) é o candidato à prefeitura de São Paulo com maior índice de rejeição, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 30. O levantamento mostra que 8% dos eleitores afirmam que não votariam nele. Por outro lado, o tucano é também o que possui maior potencial de voto, 42%. Em seguida aparecem Boulos (Psol), com 40% de rejeição e um potencial de voto de 36%, e Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito e candidato à reeleição, com uma rejeição de 36% e um potencial de voto de 41%.

Pablo Marçal (PRTB) aparece com 46% de rejeição, além de um potencial de voto de 41%. Em contraste, Tabata Amaral (PSB) aparece com a menor taxa de rejeição entre os principais candidatos, 27%, mas seu potencial de voto é o menor, apenas 20%. Kim Kataguiri (União Brasil) e Marina Helena (Novo) têm rejeição de 22%, com respectivos potenciais de voto de 9% e 12%.

Empate triplo

A pesquisa divulgada nesta terça-feira mostrou significativo crescimento de Datena, que agora tem 19% das intenções de voto e aparece empatado tecnicamente na liderança com Boulos, 19% e Nunes, 20%.

O jornalista cresceu dois pontos percentuais em relação à pesquisa divulgada em junho, quando aparecia com 17%. Já Nunes e Boulos caíram outros dois pontos percentuais. Ambos tinham 22% e 21%, respectivamente.

Pablo Marçal aparece em quarto lugar na pesquisa, com 13% das intenções de voto, seguido por Tabata Amaral (PSB), com 6% dos entrevistados. Os candidatos cresceram 1 p.p em relação à última pesquisa.

Na sequência aparecem Kim Kataguiri (União Brasil) e Marina Helena (Novo) com 3% das intenções de voto, além de Altino (PSTU) e Ricardo Senese (UP) com 1%, empatados tecnicamente com Tabata. Kim não deve ter a candidatura confirmada, já que o União Brasil tende a apoiar Ricardo Nunes na campanha.

Veja o resultado da pesquisa Quaest

Ricardo Nunes (MDB) – 20%

Guilherme Boulos (PSOL) – 19%

Datena (PSDB) – 19%

Pablo Marçal (PRTB) – 13%

Tabata Amaral (PSB) – 6%

Kim Kataguiri (União Brasil) – 3%

Marina Helena (Novo) – 3%

Altino (PSTU) – 1%

Ricardo Senese (UP) – 1%

Segundo turno

No segundo turno, Nunes venceria Guilherme Boulos por 45% a 32%. Ambos apresentaram queda de um e dois pontos percentuais, respectivamente.

Já no cenário entre Nunes e Pablo Marçal, o atual prefeito teria 46% dos votos, enquanto o coach se estabilizou com 22% da preferência dos eleitores. Ricardo Nunes também venceria Tabata Amaral por 47% a 26%.

Em um eventual segundo turno entre Boulos e Marçal, a disputa ficaria tecnicamente empatada. O psolista está à frente com 37% das intenções de voto contra 33% do coach, próximos na margem de erro.

O estudo não considerou José Luiz Datena em cenários no segundo turno.

A pesquisa Quaest ouviu 1.002 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.