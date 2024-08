Quaest: Bruno Reis tem 66% e Geraldo Júnior, 9% na disputa pela prefeitura de Salvador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 21:44 Para compartilhar:

Nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 27, mostra que o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), tem 66% das intenções de voto e pode ser reeleito em primeiro turno. O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), aparece com 9%, e o servidor público Kléber Rosa (PSOL) registrou 4% na sondagem.

No levantamento, outros quatro candidatos registraram 1% das intenções de voto: Eslene Paixão (UP), Giovani Damico (PCB), Silvano Alves (PCO) e Victor Marinho (PSTU). Os indecisos são 5%, e outros 12% declararam que vão votar branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela TV Bahia, afiliada baiana da TV Globo. O levantamento ouviu presencialmente 900 eleitores de Salvador entre os dias 24 e 26 de agosto, e o índice de confiabilidade é de 95%. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-07361/2024.

Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, Kleber Rosa está empatado tecnicamente com Geraldo Júnior. Ao mesmo tempo, há um empate técnico entre o candidato do PSOL e Paixão, Damico, Alves e Marinho.

A Quaest também realizou uma pesquisa espontânea, na qual os entrevistados não têm contato com uma lista prévia de candidatos e citam o nome de preferência deles. Nesse formato, Bruno Reis foi lembrado por 29%, e Geraldo Júnior por 3%. Kléber Rosa foi citado por 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Indecisos somam 63%, e outros 4% declararam voto branco ou nulo.

Confira a intenção de voto por segmento do eleitorado

A Quaest também separou por segmentos da população as intenções de voto aos candidatos à prefeitura de Salvador. Por gênero, 69% das mulheres e 67% dos homens pretendem votar em Bruno Reis; 7% das mulheres e 11% dos homens pretendem votar em Geraldo Júnior.

O candidato do PSOL, Kléber Rosa, é o candidato favorito de 3% das mulheres e 4% dos homens soteropolitanos.

A faixa etária que concentra mais intenções de voto em Bruno Reis é a que tem entre 16 e 34 anos: 71% do grupo afirma que vai votar no prefeito. Entre o público que tem 35 e 59 anos, a preferência por Reis é de 67%. Já entre os maiores de 60 anos, o chefe do Executivo de Salvador é escolhido por 62%.

Geraldo Júnior apresenta seu maior índice entre os que possuem mais de 60 anos, com 10% declarando voto nele. Entre os que estão na faixa etária de 16 e 34 anos e os que têm de 35 a 59 anos, a intenção é de 8%.

Kleber Rosa, por sua vez, acumula mais intenção de voto na faixa etária de 35 a 59 anos, com 5% dos entrevistados afirmando que pretendem votar nele. O porcentual do psolista é de 3% entre os que possuem entre 16 e 34 anos e entre os que têm mais de 60 anos.

No segmento de gênero, a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos porcentuais para homens e cinco pontos porcentuais para mulheres. Já na divisão por idade, a margem de erro é de seis pontos porcentuais para a faixa de 16 a 34 pontos, cinco pontos porcentuais para os que têm 35 a 59 anos e sete pontos porcentuais entre os maiores de 60 anos.