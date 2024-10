Quaest: Boulos, Nunes e Marçal têm empate triplo pela prefeitura de SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2024 - 19:24 Para compartilhar:

Os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) mantêm o empate triplo na corrida pela prefeitura de São Paulo, segundo a pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 5. A um dia do primeiro turno, a diferença entre o primeiro e terceiro colocado é de dois pontos percentuais.

Boulos segue na liderança, com 29% dos votos válidos – já desconsiderando os brancos e nulos – seguido por Nunes, com 28%. Marçal está em terceiro com 27%.

*Reportagem em atualização