Quaest: Avaliação positiva do governo Lula volta a crescer e chega a 36%

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 7:00 Para compartilhar:

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta crescimento na avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 36%. Os que avaliam como negativa caiu para 30% e quem aponta como regular ficou práticamente estável, com 30%.

Não sabem ou não quiseram responder somaram 4%.

Em maio, no último levantamento, o índice positivo e negativo do governo estavam empatados em 33%; o regular, 21%. Não souberam ou não responderam eram 3%.

Avaliação por setores

Religião

A pesquisa indica que, entre os evangélicos, o índice de desaprovação de Lula caiu, atingindo agora 52% (era de 58% em maio). Entre os católicos, 37% desaprovam o atual governo (em maio eram 40%).

Já a aprovação entre os evangélicos passou de 39% para 342% no mesmo período. Entre os católicos, passou de 58% para 60%.

Região

A maior variação na avaliação positiva do trabalho de Lula entre maio e julho aconteceu na região Centro-Oeste/Norte, subindo nove pontos percentuais, de 42% para 53%. Já a rejeição, que era de 50%, passou para 42%.

A maior aprovação do governo está no nordeste, com 69%. A maior rejeição segue sendo no sul, 54%.

Economia

Os entrevistados foram perguntados sobre a economia. Para 36% a situação econômica piorou nos últimos 12 meses, já 28% acreditam que melhorou.

Para 63%, o poder de compra dos brasiileiros hoje é menor do que um ano atrás. Já 21% acham que está maior. Enquanto 14% acreditam estar igual.

O preço dos alimentos no mercado está sendo sentido no bolso dos brasileiros. 70% avaliam que subiu no último mês. Apenas 12% avaliam que caiu.

Apesar dos números, a expectativa para o futuro é positiva. 52% acreditam que a economia vai melhorar. 27% acham que vai piorar. E 18% acreditam que deve ficar do mesmo jeito.

Banco Central

A cruzada do presidente contra o presidente do Banco Central também entrou no questionário. Apesar dos constantes comentários do Lula sobre a gestão do Roberto Campos Neto, a maioria dos entrevistados (64%) disseram não estarem sabendo das críticas de Lula à política de juros do Banco Central. 34% disseram que estavam sabendo.

A maioria (66%) concorda com as críticas do presidente Lula. Porém, 53% acham que Campos Neto tende a usar critérios técnicos na condução do Banco Central.

O aumento do dólar não teve relação com as falas do Lula para 53%. Já 34% acreditam que teve relação.

A economia é o principal problema apontado pelos entrevistados, 21% citaram essa tema, uma queda de 10% em relação à pesquisa de agosto de 2023. Neste mesmo período a preocupação com a violência subiu de 10% para 19%.

Para esta pesquisa, foram ouvidas 2 mil pessoas, presencialmente, entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.