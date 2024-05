Quaest: 50% aprovam trabalho do presidente Lula; 47% desaprovam

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (8) aponta que 50% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por outro lado, 47% desaprovam.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 02 e 06 de maio, em 120 municípios, e foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A aprovação de Lula caiu 1 ponto percentuais na comparação com a pesquisa anterior, realizada em fevereiro de 2024. À época, 51% dos entrevistados aprovavam o trabalho do presidente, enquanto 46% reprovavam.

Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Avaliação do trabalho que o presidente Lula está fazendo

Religião

A pesquisa indica que, entre os evangélicos, o índice de desaprovação de Lula é de 62%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Enquanto isso, 39% dos entrevistados deste público aprovam o trabalho que o presidente está fazendo, um aumento de 4%.

Renda

A aprovação também é maior entre aqueles que ganham menos. Segundo a pesquisa, 62% dos entrevistados que recebem até dois salários mínimos aprovam o trabalho do presidente, enquanto 35% desaprovam.

Entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos, 49% aprovam o trabalho de Lula, mesmo número, 49%, desaprovam.

De acordo com a Quaest, 58% dos entrevistados que ganham mais de cinco salários mínimos desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 40% aprovam.

Região

No recorte por região, a pesquisa da Quaest aponta que a aprovação do trabalho de Lula é maior no Nordeste e no Centro-Oeste/Norte, e pior no Sul e no Sudeste.

Entre os entrevistados da região Nordeste os dandos mantiveram da última pesquisa, 68% aprovam o trabalho do presidente, enquanto 31% desaprovam. Já no Centro-Oeste/Norte há um empate técnico com vantagem numérica para os que aprovam Lula: 50% x 47%, também se mantendo estável em relação ao levantamento anterior.

Segundo a pesquisa, a região Sudeste é a que registrou o maior índice de desaprovação do trabalho de Lula: 55% contra 42% dos entrevistados que aprovam. Já no Sul foi onde o presidente teve o maior aumento de aprovação, 47% agora contra 40% em fevereiro. A desaprovação caiu, mas segue sendo a maioria. Agora são 52% que desaprovam contra 57% dois meses atrás.

Avaliação de governo

A Quaest também perguntou como entrevistados avaliavam o governo Lula de forma geral.

Segundo o levantamento, 33% avaliam o governo de forma positiva. A avaliação é negativa para 33% dos entrevistados, e regular para 31%. Não souberam ou não responderam somam 3%.

Na comparação com a pesquisa anterior, a avaliação positiva do governo oscilou 2 pontos percentuais para baixo (antes estava em 35%). Já a avaliação negativa reduziu 1 ponto percentual (antes estava em 34%).

Avaliação geral do governo Lula:

Economia

A Quaest também perguntou aos entrevistados sobre qual a percepção deles em relação à economia.

Para 38% dos entrevistados, a economia no Brasil piorou nos últimos 12 meses, mesmo índice da última pesquisa. Para 32%, ficou do mesmo jeito. Já para 27%, a economia melhorou, aumento de 1 ponto percentual.

Ao mesmo tempo em que a maioria diz que a economia piorou nos últimos 12 meses, esse tema foi apontado como problema para 23% dos entrevistados, tecnicamente empatado com educação (19%), uma redução de 2 pontos percentuais em comparação à última pesquisa e uma queda de 8% sobre a primeira pesquisa do atual governo, em abril de 2023.

Violência foi o problema que mais cresceu da pesquisa anterior. Agora, 17% apontaram como um problema, contra 10% em fevereiro.