QuadrosDecorativos.com conquista famosos com peças inovadoras de artistas brasileiros

Você sabe o que as casas de Neymar, Gabigol, Jojo Todynho, Melody, MC Ryan, Juliana Paes, Ricardo Oliveira, Lucas Lira e muitas outras celebridades têm em comum? Basta olhar para as paredes para descobrir.

Uma empresa está se tornando a queridinha dos famosos quando o assunto é decoração de espaços interiores. A QuadrosDecorativos.com é uma galeria de arte que trabalha com peças inovadoras, em diversos tamanhos, produzidas por artistas brasileiros. E a empresa tem esse nome (com o “.com” na nomenclatura) porque funciona de forma totalmente online.

“A empresa nasceu da minha paixão por artes visuais e das minhas aventuras fora do País na área de negócios”, conta Warley Soares, fundador da galeria digital – ele também está à frente da Notificações Inteligentes, aplicativo de automação de mensagens de WhatsApp.

O grande diferencial é o espaço que dá para artistas visuais brasileiros. Entre eles, são colaboradores da galeria nomes como Benoit, Craig, Le Blanc, Le Roux e Gonzales. As peças são vendidas até mesmo para fora do País. “O Brasil é o principal mercado, mas também enviamos os quadros para vários países da Europa, além da América do Norte”, pontua Soares. “É uma satisfação enorme ver que a empresa está prosperando e ajudando a propagar a arte brasileira”, complementa.

Os quadros são feitos em uma fábrica de 23 mil metros quadrados localizada em São Paulo. O processo produtivo leva em conta a necessidade de reflorestamento da madeira utilizada nas peças. Como parte da estratégia de negócios, a empresa conta com um portfólio variado, com quadros projetados para adornar ambientes residenciais, corporativos e de lazer.

Segundo o fundador, ter ganhado a atenção dos famosos não estava nos planos, mas ajudou muito a propagar a marca no mercado. “Foi algo espontâneo. Quando vi, estava vendendo quadros para o Neymar e muitos outros famosos. Vejo isso como um sinal de que os negócios estão dando certo e de que devo seguir com o meu objetivo de fortalecer a arte visual do nosso País”, afirma Soares.

