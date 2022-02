Quadro clínico de Paulinha, do Calcinha Preta, segue estável, diz boletim médico

O novo boletim médico de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, atesta que seu quadro clínico é estável. Com isso, ela continua em coma na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju (SE), mas sem a necessidade de drogas para manutenção da vida.

Ainda no boletim, os médicos afirmam, também, que “foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade” — o que exclui, por exemplo, a suspeita de Covid-19.

Paulinha Abelha está internada desde a última sexta-feira (11) com problemas renais. A cantora foi hospitalizada ao chegar de uma turnê em São Paulo.

