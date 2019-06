Quadro clínico de Agnaldo Timóteo é considerado crítico

O cantor Agnaldo Timóteo apresenta um quadro crítico de saúde e permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, de acordo com informações da Quem.

“Agnaldo Timóteo vinha em curva progressiva de melhora, porém, nas últimas 12h, ocorreu retrocesso do padrão neurológico. Por essa razão, está realizando ventilação por máscara pressurizada e pode haver necessidade de retorno à respiração por aparelhos. No momento, o quadro é crítico. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador”, informou um boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (7).

Agnaldo está internado desde o dia 20 de maio depois de apresentar um quadro de pressão arterial alta.