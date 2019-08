Quadro apresentado no ‘Caldeirão do Huck’ tem incidente com participante idoso

O ‘Caldeirão do Huck’ exibiu nesse sábado (17) um quadro que tinha como objetivo marcar o recorde mundial de maior ‘dominó humano’ do mundo, mas a brincadeira não terminou tão bem como o esperado, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Segundo a reportagem, um dos participantes, um idoso que não teve a identidade revelada, sentiu fortes dores no joelho quando atingido por outra peça (colchão) do dominó humano e reclamou com a produção após a atividade, precisando sair do local em uma ambulância.

Em nota enviada a Leo Dias, a Globo explicou o ocorrido. “Enquanto participava da gravação, um dos participantes sentiu dores no joelho e avisou à produção ao final da dinâmica, relatando também que já tinha problemas nesta articulação. Após receber os primeiros atendimentos dos bombeiros e equipe médica que acompanhavam a gravação, ainda no local, foi levado para o hospital para avaliação e recebeu alta no mesmo dia”.