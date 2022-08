Quadris e coxas de cantora angolana chocam após procedimentos

Da Redação 23/08/2022 - 16:29 Compartilhe

Marlene Oi, no último fim de semana, chocou a web com o formato do seu corpo.

De macacão estampado. A cantora angolana exibiu suas curvas avantajadas após a realização de procedimentos estéticos.

Conhecida como “jarda“, a prática consiste basicamente em injetar uma espécie de plástico no corpo para aumentar uma área específica.

