Quadrilha realiza roubo milionário e compra Porsche de Daniel Alves, afirma MPAL

O MP-AL (Ministério Público de Alagoas) deflagrou nesta quinta-feira, 16, a Operação Maligno, que tem como objetivo desarticular uma quadrilha que fraudava concursos públicos e chegou a movimentar R$ 243 milhões, dinheiro com o qual comprou um Porsche vermelho, modelo Carrera 911 de 2021, que pertencia ao ex-jogador de futebol Daniel Alves.

O veículo, avaliado em R$ 828 mil, foi apreendido em Petrolina (PE), onde reside o suspeito de liderar a quadrilha. De acordo com o ministério público, o automóvel ainda está no nome do ex-jogador de futebol e não foi transferido oficialmente ao grupo.

Os agentes cumpriram cinco mandados de prisão em Maceió, Japaratinga (AL) e Petrolina, e oito de busca e apreensão. Segundo o órgão, a quadrilha “vendia” serviços a gestores públicos, como funcionários fantasmas e praticava “rachadinha”, entre outras infrações.

As investigações, que duraram 14 meses, constataram que a quadrilha usava uma pseudocooperativa de prestação de serviços, com sede em Maceió, para formalizar contratos com 20 municípios alagoanos.

Entre outubro de 2020 e março de 2023, o grupo criminoso movimentou R$ 243 milhões, sendo R$ 46 milhões consideradas “movimentação atípicas” envolvendo contas pessoais dos suspeitos e de empresas voltadas para lavagem de dinheiro público.

O MPAL formalizou um pedido e a 17ª Vara Criminal da Capital determinou a suspensão imediata da execução de todos os contratos e o bloqueio de bens avaliados em R$ 46 milhões.

A quadrilha é acusada pelos crimes de peculato, fraude em licitações e contratos, falsidade ideológica, desvio e lavagem de dinheiro público. A ação do MPAL contou com o apoio de policiais militares dos Batalhões de Trânsito, Rodoviário e Ambiental de Alagoas, e das polícias Militar e Civil de Pernambuco.