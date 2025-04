Quadrilha invade casa, faz reféns e rouba R$ 1,7 milhão nos Jardins, em SP

Uma quadrilha com cinco homens armados roubou R$ 1,7 milhão em bens após invadir uma casa na tarde de sexta-feira, 25, no Jardim Paulistano, bairro nobre na zona oeste de São Paulo. Os assaltantes chegaram a render uma moradora, de 44 anos, e duas funcionárias, de 37 e 40, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Ninguém foi identificado até o momento.

Segundo informações do registro policial, o assalto ocorreu por volta das 12h, em uma casa na Rua Conselheiro Torres Homem, entre o Parque do Ibirapuera e a Avenida Nove de Julho.

Durante a ação, foram subtraídos um veículo Jeep Commander preto (avaliado em cerca de R$ 220 mil) e um relógio de pulso de R$ 500 mil, além de joias orçadas em aproximadamente R$ 1 milhão. Uma espingarda, que seria utilizada para decoração da casa, e um celular também foram levados, de acordo com a secretaria.

A Polícia Civil investiga o caso e buscar identificar os envolvidos. A ocorrência foi registrada como roubo a residência pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), que requisitou perícia do local.

Caso ocorre dias após invasão no Morumbi

O crime ocorre dias após a invasão a uma residência no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo o “Estadão”, uma quadrilha fortemente armada invadiu uma casa do bairro na madrugada de terça-feira, 22.

Segundo o boletim de ocorrência, seis criminosos entraram na propriedade e renderam os funcionários presentes. Eles roubaram 13 relógios de luxo, diversas joias e aproximadamente US$ 5 mil.

“Na fuga, os criminosos ainda levaram o carro da família. A perícia foi acionada e exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML)”, disse a SSP. O caso foi registrado como roubo no 34º Distrito Policial (Morumbi) e segue sob investigação da Polícia Civil.