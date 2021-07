Quadrilha explode carro-forte mas foge sem dinheiro

Nesta terça-feira (06), uma quadrilha explodiu um carro-forte em um distrito de Piquet Carneiro, no Ceará. Testemunhas relataram que os criminosos foram vistos deixando o local após a explosão com armas com destino a Mombaça, cidade vizinha. Nenhum valor foi levado do carro-forte

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha estava distribuída em quatro carros e uma motocicleta quando abordaram e forçaram o carro-forte a parar na rodovia CE-060. Na sequência, eles colocaram explosivos no veículo.

Segundo o G1, equipes das Polícias Civil e Militar das cidades de Acopiara, Mombaça e Iguatu realizaram buscas na região com objetivo de identificar e prender os suspeitos. Ninguém foi detido.

A Polícia ainda informou que os veículos utilizados pelos criminosos foram encontrados destruídos na região. Os agentes reforçaram as buscas e fizeram cerco nas estradas que ligam as cidades de Mombaça, Piquet Carneiro e Acopiara.

Veja também