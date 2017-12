Quadrilha explode caixas e deixa dinamite em agência bancária de Guapiara

Uma quadrilha arrombou o prédio e explodiu caixas eletrônicos de uma agência do Bradesco, na madrugada deste domingo, 3, em Guapiara, no interior de São Paulo. Os criminosos chegaram por volta das 4h30 em um carro e fizeram disparos para intimidar os moradores. A explosão destruiu os caixas e danificou completamente o prédio da agência, na região central da cidade.

O bando fugiu pela Rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado (SP-250), em direção a Capão Bonito. Um carro usado na fuga foi abandonado em um bairro rural, à margem da rodovia. Até o início da tarde, não havia informação sobre a quantia roubada. Os criminosos deixaram bananas de dinamite intactas no interior da agência.

O prédio e os imóveis do entorno foram isolados pela polícia, com apoio da Defesa Civil. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e fez a retirada dos explosivos. Nenhum suspeito tinha sido preso até esta tarde.

Este foi o segundo ataque com explosivos a agências bancárias no interior neste final de semana. Na sexta-feira, 1º, uma quadrilha explodiu uma agência do Banco do Brasil, em São José do Barreiro, no Vale do Paraíba. Os criminosos chegaram em dois veículos, fazendo disparos para o alto.

Os bandidos atacaram com explosivos o cofre central do banco. Após o ataque, a polícia recolheu R$ 6 mil em cédulas que ficaram espalhadas pelo chão. Foram achadas, ainda, cápsulas deflagradas de fuzil e pistolas. Na fuga, a quadrilha espalho ‘miguelitos’ – pregos retorcidos – para dificultar a perseguição. Ninguém foi preso.