Quadrilha amarra e mata idoso de 88 anos após invasão a residência na zona sul de SP

Um assalto em uma residência no Sacomã, zona sul da cidade de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 15, terminou com um idoso de 88 anos morto, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). A polícia investiga o caso de latrocínio.

Conforme a investigação, policiais militares foram acionados na madrugada para atender uma ocorrência no Jardim Botucatu. No local, eles encontraram a vítima amarrada, já sem vida.

“A esposa da vítima relatou que aproximadamente cinco homens encapuzados invadiram a residência em buscas por objetos de valor. O homem teria reagido e foi agredido”, disse a pasta. A investigação segue em andamento. O caso está sendo registrado pelo 26º DP (Sacomã) que solicitou assessoramento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).