Qatar revela relógio oficial de contagem regressiva para Copa do Mundo Relógio que marca tempo que falta para o campeonato mundial foi inaugurado em Doha

O relógio oficial de contagem regressiva da Copa do Mundo FIFA de 2022, no Qatar, patrocinado por Hublot, foi apresentado nesta noite no emblemático ponto de pesca de Corniche, em Doha, marcando um ano para o grande pontapé inicial do evento.

O relógio foi revelado aos fãs de todo o mundo que sintonizaram ao vivo no “Junte-se ao Beat” através do canal da FIFA no YouTube e Qatar2022.qa, e começaram a contagem regressiva de um ano em uníssono com 150 espectadores convidados no evento especial no Qatar.

O design do relógio de contagem regressiva foi inspirado no loop ininterrupto do emblema da Copa do Mundo FIFA de 2022™ e na tradicional ampulheta, conhecida ferramenta de cronometragem, refletindo a natureza interconectada do evento. A estrutura foi projetada para ser vista de qualquer ângulo e refletir a incrível vista do horizonte da cidade atrás dela.

O relógio de contagem regressiva irá impulsionar a antecipação conforme avança a cada hora, minuto e segundo para o jogo de abertura no Estádio Al Bayt, no dia 21 de novembro de 2022.

Além da revelação, convidados especiais como o vencedor da Copa do Mundo FIFA de 1998™ e amigo da marca Hublot, Marcel Desailly, Sami Trabelsi, treinador do Al-Sailiya da Qatar Stars League e Adel Khamis, Embaixador do Legado do Qatar, subiram ao palco sob um céu repleto de drones aéreos e fogos de artifício digitais.

– Estou envolvido na organização de eventos esportivos nas últimas décadas e nunca testemunhei nada parecido com o que está acontecendo aqui. Está tudo pronto, os locais vão ser fantásticos. A experiência para os fãs será ótima – afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

– O mundo vai descobrir um país e toda uma região. Qatar, região do Golfo, Oriente Médio, mundo árabe. Um lugar onde as pessoas se encontram e se reúnem. É disso que se trata o futebol, é disso que se trata esta parte do mundo e sua cultura, e o mundo vai perceber isso – completou Infantino.

– Estamos entusiasmados em revelar o relógio oficial de contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA de 2022 no mesmo dia em que nos reunimos para comemorar o marco de um ano – secretário-geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado, Hassan Al Thawadi.

– A revelação do relógio de contagem regressiva é um momento especial para o Qatar como país-sede, pois entramos na reta final rumo a um torneio transformador e com um legado duradouro – a primeira Copa do Mundo FIFA no Oriente Médio e no mundo árabe – acrescentou.

