Pyonguang confirma disparo de míssil, ‘simulação de ataque nuclear tático’ (KCNA)

AFP 30/08/2023 - 19:09

A Coreia do Norte confirmou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 30, no Brasil), ter feito dois disparos de mísseis balísticos de curto alcance, e que se tratou de uma “simulação de ataque nuclear tático”, em resposta às manobras dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, informou a agência estatal norte-coreana KCNA.

Estes mísseis foram disparados na quarta-feira “como simulação de um ataque nuclear tático, visando destruir totalmente os principais centros de comando e as bases aéreas” do outro lado da fronteira, na Coreia do Sul, segundo a KCNA.

