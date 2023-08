Pyong Lee passa noite em festa e Sammy chora com filho doente: ‘Nenhuma rede de apoio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 10:19 Compartilhe

Pyong Lee e Sammy anunciaram o fim do casamento em fevereiro de 2022. Desde então, não têm mais contato, apenas em prol de Jack Lee, agora com 3 anos e 5 meses, que mora com a mãe. Na noite desta segunda-feira, 31, o hipnólogo deu o que falar após curtir uma festa na casa do influenciador Carlinhos Maia enquanto a ex-mulher cuidava sozinha do filho, que está doente.

Vídeos nas redes sociais mostram Pyong se divertindo com outras pessoas, sem demonstrar preocupações. Já nos stories do Instagram de Sammy, ela expôs a realidade da maternidade solo, após Jack acordar na madrugada vomitando.

“Ser mãe solteira, não ter rede de apoio nenhuma e morar longe da minha família, às vezes significa: acordar de madrugada com o vômito do filho que está doente, tirar toda a roupa dele, limpar ele todo, tirar todos os lençóis, edredom, fronhas… e chorar só depois”, desabafou Sammy.

Em meio às lágrimas, a influenciadora completou: “Ninguém vê nem 10% das lágrimas de uma mãe. A responsabilidade, a preocupação, o amor infinito que ultrapassa qualquer outro pensamento ou cansaço. Ir de madrugada no hospital? Dirigindo sozinha com ele passando mal sozinho atrás? Muitas camadas e detalhes. Vou adquirir experiência na prática, sei que Deus tem nos guardado até agora e me ensinado muita coisa. Mostro pouco aqui, mostro apenas quando acho que vai ajudar alguém, mas momentos assim são importantes para vocês saberem que não estão sozinhas! O amor de Deus nos transforma de glória em glória”.

Até o momento da publicação desta nota, Pyong não se pronunciou sobre o assunto. Contudo, está sendo criticado por internautas nas redes sociais.

🚨Os stories que a Sammy acabou de postar.

