Pyong Lee nega que ex tenha sido vítima de violência doméstica; ela rebate

Da Redação 12/12/2023 - 5:29

Pyong Lee usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para negar que tenha cometido violência doméstica contra a ex, Sammy Sampaio. Os dois são pais de Jake, de 3 anos.

Tudo começou quando Sammy declarou na sexta-feira, 8, “nunca ter exposto violência doméstica nem processo judicial”, implicando que tais situações teriam sido realidade durante seu relacionamento com o influenciador. Após a repercussão da fala, Pyong se manifestou em um vídeo de seis minutos compartilhado no Instagram.

“Nunca houve nenhuma violência doméstica. Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet. Eu cumpro todas as minhas obrigações de pai, desde financeiras até as afetivas. A rotina que a gente tem foi estabelecida pela mãe dele desde a nossa separação em maio de 2022”, declarou o ex-BBB, no início do vídeo.

Pyong ainda comentou críticas que recebeu após a ex-esposa ter exposto que cuidava sozinha do filho doente na mesma noite em que ele estava em uma festa: “Gostam de falar que eu estou sempre em festa e em evento enquanto a mãe do meu filho está doente cuidando dele. Eu não moro com eles há um ano e meio. Tenho meus dias para ficar com o Jake toda semana. Vocês me julgam por posts, opiniões de páginas, sendo que nem me acompanham para ver meu tempo com o meu filho. Eu e a mãe do Jake somos solteiros, divorciados, cada um tem sua vida em momentos individuais. Eu trabalho, viajo, saio, ela também vai para eventos, compromissos, cada um com a sua vida.”

Sammy rebate falas de Pyong

Em seu Instagram, Sammy reagiu ao pronunciamento de Pyong. Apesar de não ter respondido o ex-marido diretamente, ela deixou claro que considera ter vivido violência doméstica.

“Vou ficar calada para não iniciar uma guerra, poupar o futuro do Jake. Nunca mais vinculem postagem minha com o pai dele. Fica só aqui para vocês terem a informação do que significa violência doméstica”, escreveu a influenciadora, compartilhando um trecho que cita que a violência doméstica pode ser praticada na forma de “violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral”.

Veja o vídeo completo de Pyong aqui.

