Pyong Lee aplica método em filho de 2 anos: ‘Criar supercérebro’

“Como estudo a mente humana, o cérebro e o comportamento, quando descobri que ia ter o Jake, comecei a estudar sobre primeira infância e formação do cérebro. O Jake falou muito cedo, antes de 2 anos já falava milhares de palavras. A inteligência motora dele eu incentivo muito, sou um pai exigente por uma questão de querer e poder dar o melhor desenvolvimento e condições para o Jake”, disse o ex-BBB, ao “Gshow”.

“Ver a evolução do meu filho é uma das experiências mais incríveis do universo. Descobri métodos e elementos fantásticos para estimular e criar um supercérebro. Percebi também que muitos conteúdos não fazem sentido e estão ultrapassados”, comentou.

“A gente sempre estimula o Jake a evoluir em todas as situações. Quando ele cai ou erra, a gente sempre reforça que o foco é encontrar a solução e aprender com os erros. Hoje em dia quando ele cai, nem chora e nem reclama, simplesmente levanta e limpa as mãos. Todos os detalhes da primeira infância contarão na vida adulta”, falou.