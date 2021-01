Pyong Lee acusa Leo Dias de ameaçar sua mulher, mas volta atrás e pede desculpas

O mágico Pyong Lee acusou o jornalista Leo Dias de ter ameaçado sua mulher, Sammy Lee, durante o período em que Pyong estava no BBB20, mas voltou atrás, reconheceu ter errado com o jornalista e pediu desculpas.

Segundo o site Notícias da TV, na noite de quarta-feira (20), Pyong atacou Leo Dias em uma publicação em que comenta a notícia da gravidez de Bianca Andrade, a Boca Rosa, também ex-BBB20.

“Para vocês saberem, Leo Dias ameaçou minha mulher Sammy logo após o nascimento do Jake [filho do casal]. Dizendo que se não desse uma informação exclusiva, ele me destruía. O que esperar desse ser humano”, escreveu Pyong em sua conta no Twitter.

Nesta quinta-feira (21), pela manhã, Leo Dias respondeu às acusações desmentindo o mágico. “Esta mensagem é uma resposta ao senhor Pyong Lee, que publicou nesta rede social inverdade sobre a minha pessoa”, disse Leo Dias.

“Eu jamais ameacei ninguém, muito menos sua mulher. Você tem raiva de mim por ter lhe procurado para apurar denúncias de que vocês fraudaram sorteios no Instagram? Lembra?”, questionou o jornalista, segundo o site recordando um caso do ano passado quando Sammy foi acusada de praticar golpes em sorteios, que ele nega.

Leo Dias continua dizendo que irá processar Pyong por injúria, e que ele deveria “reparar as pessoas lesadas com a fraude cometida pelo senhor e por sua mulher”.

Mais tarde, Pyong voltou ao Twitter para apagar o post em que acusava Leo Dias de ameaça e fez uma nova publicação se retratando.

“Acabei de conversar com a Sammy e ela me contou o que realmente aconteceu. A informação que passei foi o que ouvi da assessoria e não dela. Então quero pedir desculpas ao

@euleodias pelo comentário que postei dias atrás. Errei e sei reconhecer. Desculpa Léo Dias :)”

Acabei de conversar com a Sammy e ela me contou o que realmente aconteceu. A informação que passei foi o que ouvi da assessoria e não dela. Então quero pedir desculpas ao @euleodias pelo comentário que postei dias atrás. Errei e sei reconhecer. Desculpa Léo Dias :) — Pyong Lee (조영래) ☯ (@PyongLeeTV) January 21, 2021

O jornalista aceita as desculpas e encerra a discussão, dizendo que não irá mais processá-lo.

Ok. Já tinha ligado para minha advogada, mas agora o assunto está encerrado. Obrigado. — LeoDias (@euleodias) January 21, 2021

Veja também