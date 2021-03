PVC, sobre Luan, do Corinthians: ‘Eu tenho a informação que ele largou um pouco a concentração na profissão’ Rizek, PVC, Pedrinho e Luiz Carlos Jr, debateram a queda de rendimento do atleta que já foi o Rei da América e atualmente não vem sendo escalado como titular

O meia-atacante Luan, do Corinthians, foi um dos assuntos do ‘Seleção SporTV’

desta quinta-feira, após o empate em 2 a 2 do Timão diante do Palmeiras em jogo válido pelo Paulistão 2021. O jogador entrou no segundo tempo e jogou apenas 28 minutos.

Rizek, PVC, Pedrinho e Luiz Carlos Jr, debateram a queda de rendimento do atleta que já foi o Rei da América e atualmente não vem sendo escalado como titular no time alternativo do clube por causa do surto de covid-19 que causou 21 afastamentos no clube.

O apresentador André Rizek afirmou que o Corinthians estaria colocando o jogador para atuar como uma tentativa de recuperar o investimento de 22 milhões feito para tirar o jogador do Grêmio. Já Pedrinho afirmou que pensa diferente.

– Eu não acho que o treinador coloca o Luan porque o clube percebe recuperar o investimento financeiro – opinou o comentarista e ex-jogador.

Luiz Carlos Jr, então, relembrou que o Corinthians já comprou o jogador em baixa em 2019 e Paulo Vinicius Coelho destacou que tinha informações sobre o motivo do baixo desempenho de Luan em determinado momento.

– Eu acho que… Eu acho não, eu tenho informação que ele teve um momento de desconcentração da profissão. Ele largou um pouco da concentração que ele tinha na profissão – destacou PVC, sem entrar em mais detalhes sobre a informação.

– O Luan em 2017, quando foi campeão da Libertadores, jogava bem em qualquer lugar. E hoje ele não consegue jogar em lugar nenhum – concluiu.

