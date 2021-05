PVC: ‘Esta aberração merece o movimento ‘não vai ter Copa América’ Jornalista criticou fortemente a escolha do Brasil para sediar a Copa América 2021, negadas pela Argentina e Colômbia

Em seu blog no portal “GloboEsporte”, o jornalista Paulo Vinícius Coelho acompanhou colegas de profissão e criticou a escolha do Brasil para sediar a Copa América no lugar de Argentina e Colômbia. Para o comentarista, o campeonato em território nacional é uma “aberração” e deve ser cancelada por motivos sanitários e pelo futebol brasileiro.

– É um desrespeito à saúde, ao esporte, à tradição do futebol brasileiro, à imagem do país no exterior e até ao campeonato que a CBF organiza. O Brasileirão ocupa os principais estádios e, nem que se leve a Copa América para Cariacica, Gama, Brasília e Goiânia, como na Copa do Mundo sub-17, nem assim se deixará de desrespeitar todos os fatores citados acima – afirmou o jornalista.

– A Conmebol tentou copiar a Euro e fazer a edição em 2021, na Colômbia e na Argentina. Os colombianos pediram o adiamento, por causa da crise sanitária e política do país. A Conmebol rejeitou. A Argentina deixou claro que, na atual situação da saúde do país, não tem condição de realizar a Copa América. Motivo mais do que justo para o cancelamento – explicou o comentarista.

– Muito mais do que a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, disputada em meio às manifestações de junho de 2013, esta aberração merece lançar o movimento “Não vai ter Copa América” – concluiu Paulo Vinícius Coelho.

Na web, muitos internautas usaram o humor para ironizar a Copa América no Brasil. Torcedores criaram apelidos, mascotes para criticar o torneio em território nacional e ganharam as redes sociais.

