PVC confia em título do Flamengo no Brasileirão: ‘É a Mercedes do Hamilton no retrovisor do Inter’ Jornalista palpitou sobre reta final do Campeonato Brasileiro

O jornalista Paulo Vinícius Coelho participou, nesta sexta-feira, do programa “Seleção SporTV” e comentou sobre a reta final do Brasileiro Série A 2020. Nesta sexta-feira, ele palpitou que acredita no título do Flamengo e observa o time carioca como favorito para vencer a competição, que é liderada pelo Internacional. E não foi só ele que se mostrou confiante no Rubro-Negro.



+ Veja a tabela do Brasileiro e simule os últimos jogos

– É impossível olhar para o campeonato, e analisar o elenco que o Flamengo tem, e não dizer que o Flamengo não é o favorito. Nesse momento, o favorito para vencer o Brasileirão é o Flamengo. Eu acho mais fácil o Flamengo vencer o Corinthians e o Inter tropeçar contra o Vasco. O Internacional precisa ter uma capacidade de mobilização nesse fim de semana para entrar atropelando o Vasco e decidir o campeonato com o Flamengo no Maracanã – comentou o jornalista, que ainda ressaltou:

– Não dá para descartar nada. Na última volta, a Mercedes do Hamilton apareceu no seu retrovisor, é inevitável. Vai passar. É assim que a gente está olhando. Impossível ser diferente.

No próximo dia 21, pela 37ª rodada do campeonato nacional, o Flamengo recebe o Internacional no Brasileirão em disputa direta pelo título. Com 66 pontos, o Colorado é o primeiro colocado e vê o Rubro-Negro com um ponto a menos, na vice-colocação.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também