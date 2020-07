PVC analisa mudança no calendário e frisa: ‘Os grandes desrespeitados são os jogadores’ Comentarista avaliou o novo calendário do Brasileirão e Copa do Brasil, que serão encerrados em fevereiro de 2021

A CBF divulgou na última quinta-feira o novo calendário do Campeonato Brasileiro e para a sequência da Copa do Brasil, que terão início e reinício, respectivamente, a partir de agosto e têm término previsto para fevereiro de 2021. No ‘Seleção SporTV’ desta sexta-feira, o comentarista Paulo Vinícius Coelho comentou sobre a mudança. Para o PVC, os maiores prejudicados serão os jogadores.

– Podem ser 142 datas sem férias para os jogadores. Então o ponto central é a discussão com os sindicatos, para entenderem quanto isso será prejudicial para os jogadores e quanto os jogadores vão entender que é um momento de exceção para se fazer isso. Tem um acordo preliminar com a Federação dos Jogadores Profissionais, mas vai ter que negociar jogador por jogador. A Federação Paulista tratou com todos os sindicatos, mas a CBF vai ter que tratar também. Os grandes desrespeitados dessa história são os jogadores. Eles devem ser ouvidos. O desrespeito não é com o torcedor, é com o jogador – afirmou.

