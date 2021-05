‘Puxando tufinhos abaixo do meu queixo’, diz William Bonner sobre barba

Na tarde desta terça-feira (25), William Bonner, que está bastante ativo nas redes sociais, comentou sobre o seu novo visual, após dar o que falar ao aparecer de barba na apresentaçao do “Jornal Nacional”. No Instagram, o jornalista publicou uma foto em que aparece puxando os fios.

“Sensação de que perdi muito tempo na vida antes de me permitir ficar puxando tufinhos de barba abaixo do meu queixo”, escreveu ele na legenda do post.

Os seguidores e admiradores de Bonner rasgaram elogios para ele, como “Lindo com e sem barba”, comentou uma fã. “Que homem gato”, disse outra.

